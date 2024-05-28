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Места знать надо. Онколог рассказала, где загорать опаснее всего

Меланому нередко называют «солнечным» раком, поскольку главной причиной болезни считается ультрафиолетовое излучение. В каких локациях загар наиболее опасен?

Источник: РИА "Новости"

Рак считается многофакторым заболеванием и в подавляющем большинстве случаев нельзя выделить одну причину, вызвавшую заболевание.

Меланома в этом смысле — исключение. Основным фактором риска болезни считается ультрафиолетовое излучение. Особенно опасны солнечные ожоги с образованием пузырей — как в детском, так и во взрослом возрасте.

Провоцирует меланому и загар в солярии. Можно ли считать загар в умеренном климате более безопасным, чем в южных странах?

Aif.ru рассказала заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова.

Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии, например, самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тыс. (для сравнения в России этот показатель в 2022 г. — 8,23%).

В нашей стране наибольшее количество случаев меланомы фиксируется в Южном и Приволжском округах, с самым большим количеством солнечных дней в году.

При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет «доза» ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое дает солнце.

Факт загара или солнечного ожога — не гарантия появления меланомы. Травматизация загаром и ожоги лишь запускают процесс. Кстати, болезнь может возникнуть на участках тела, недоступных для солнечных лучей (например, на подошве, под ногтем и т. д.).