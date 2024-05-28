Места знать надо. Онколог рассказала, где загорать опаснее всего

Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии, например, самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тыс. (для сравнения в России этот показатель в 2022 г. — 8,23%).