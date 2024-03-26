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Мерзлявость может говорить о дефиците йода, рассказала врач

Врач-диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард из США рассказала изданию Daily Mail, что постоянное ощущение холода может свидетельствовать о недостатке йода в организме.

Источник: Freepik

Специалист объяснила, что йод участвует в производстве гормона щитовидной железы — тироксина. Тироксин регулирует обмен веществ — водно-солевой, белковый, жировой и углеводный. Также йод поддерживает нормальный теплообмен в организме и функционирование сердечно-сосудистой системы. Недостаток этого пищевого компонента ведет к недостаточной активности щитовидной железы, и, следовательно, к постоянному ощущению холода.

Пониженная активность щитовидной железы или гипотиреоз также может проявляться увеличением веса, усталостью, апатией, сухостью кожи и появлением «зоба» — припухлости на поверхности шеи спереди.

По словам врача, восполнить недостаток йода в организме можно с помощью коррекции питания. Источниками йода являются яйца, моллюски, молочные продукты и морские водоросли. Специалист добавила, что йод не синтезируется в организме, поэтому правильные пищевые привычки очень важны.