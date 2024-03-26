Мерзлявость может говорить о дефиците йода, рассказала врач

Специалист объяснила, что йод участвует в производстве гормона щитовидной железы — тироксина. Тироксин регулирует обмен веществ — водно-солевой, белковый, жировой и углеводный. Также йод поддерживает нормальный теплообмен в организме и функционирование сердечно-сосудистой системы. Недостаток этого пищевого компонента ведет к недостаточной активности щитовидной железы, и, следовательно, к постоянному ощущению холода.