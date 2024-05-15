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Меры правительства Китая повысили активность детей

Экранное время детей и подростков уменьшилось на 6,4%.

Источник: AP 2023

Китай стал первой страной, в которой на государственном уровне ограничили сидячее времяпровождение детей и подростков. С этой целью власти установили лимиты на онлайн-игры для этих возрастных групп, допустимый объем домашних заданий и длительность занятий в учебных учреждениях.

Принятые меры являются уникальными, так как они направлены не на информировании о вреде сидячего образа жизни, а на создание условий для активности.

Специалисты из Великобритании и Китая провели исследование, чтобы выяснить, на самом ли деле меры китайского правительства эффективны. Научная работа опубликована в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Ученые проанализировали данные эпидемиологического надзора, собранные до и после ограничения малоподвижного образа жизни. Всего в выборку вошли 7587 учеников из городских и сельских школ 14 городов в регионе Гуанси на юге Китая.

Результаты показали, что дети и подростки на 46 минут в день меньше тратили время на малоподвижные занятия, чем до введения мер. Эта разница составила 13,8% от времени, которое участники исследования проводили за рабочим столом или компьютером, просмотром телевизора и другими неактивными видами досуга.

Экранное время у детей и подростков уменьшилось на 6,4%. Исследование показало, что использование гаджетов в дальнейшем сократится до двух часов в день.

По словам специалистов, государственные меры, ограничивающие неактивные виды досуга, могли стать одним из факторов, которые повлияли на времяпровождение детей и подростков. Однако это только гипотеза, для проверки которой будет необходимо провести исследования как в Китае, так и на международном уровне.

Хотя в других странах введение подобных норм может быть проблематично, так как, судя по результатам работы, образ жизни зависит от окружающей среды и правил.

Ранее специалист рассказал, какая продолжительность урока подходит детям больше всего.

Анна Морозова