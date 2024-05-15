Меры правительства Китая повысили активность детей

Китай стал первой страной, в которой на государственном уровне ограничили сидячее времяпровождение детей и подростков. С этой целью власти установили лимиты на онлайн-игры для этих возрастных групп, допустимый объем домашних заданий и длительность занятий в учебных учреждениях.
Специалисты из Великобритании и Китая провели исследование, чтобы выяснить, на самом ли деле меры китайского правительства эффективны. Научная работа опубликована в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Ученые проанализировали данные эпидемиологического надзора, собранные до и после ограничения малоподвижного образа жизни. Всего в выборку вошли 7587 учеников из городских и сельских школ 14 городов в регионе Гуанси на юге Китая.
Результаты показали, что дети и подростки на 46 минут в день меньше тратили время на малоподвижные занятия, чем до введения мер. Эта разница составила 13,8% от времени, которое участники исследования проводили за рабочим столом или компьютером, просмотром телевизора и другими неактивными видами досуга.
По словам специалистов, государственные меры, ограничивающие неактивные виды досуга, могли стать одним из факторов, которые повлияли на времяпровождение детей и подростков. Однако это только гипотеза, для проверки которой будет необходимо провести исследования как в Китае, так и на международном уровне.
Хотя в других странах введение подобных норм может быть проблематично, так как, судя по результатам работы, образ жизни зависит от окружающей среды и правил.
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Анна Морозова