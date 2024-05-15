Меры правительства Китая повысили активность детей

Результаты показали, что дети и подростки на 46 минут в день меньше тратили время на малоподвижные занятия, чем до введения мер. Эта разница составила 13,8% от времени, которое участники исследования проводили за рабочим столом или компьютером, просмотром телевизора и другими неактивными видами досуга.