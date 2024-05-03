Мерил Стрип получит Почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Американская актриса Мерил Стрип будет удостоена Почетной Золотой пальмовой ветви 77-го Каннского кинофестиваля. Об этом говорится в коммюнике, распространенном дирекцией смотра.
«Спустя 35 лет после высшей награды Каннского кинофестиваля в номинации “Лучшая женская роль” за картину “Крик во тьме” (A Cry in the Dark) Мерил Стрип получит Почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие мирового кино», — отмечается в сообщении.
«В каждом из нас есть что-то от Мерил Стрип», — заявил генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, подчеркнув влияние, оказанное актрисой на развитие современного кинематографа. «Она воплощает нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино», — добавил Фремо.
Стрип родилась в июне 1949 года в США. В 1977 года она дебютировала на большом экране в картине «Джулия» (Julia). Впервые она была выдвинута на премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Охотник на оленей» (The Deer Hunter). Свой первый «Оскар» получила за роль в фильме «Крамер против Крамера» (Kramer vs. Kramer). Сейчас она — обладательница трех «Оскаров».
В 2004 году Стрип была удостоена премии имени Константина Станиславского «Верю» на Московском международном кинофестивале 2004 года.