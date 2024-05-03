Мерил Стрип получит Почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Стрип родилась в июне 1949 года в США. В 1977 года она дебютировала на большом экране в картине «Джулия» (Julia). Впервые она была выдвинута на премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Охотник на оленей» (The Deer Hunter). Свой первый «Оскар» получила за роль в фильме «Крамер против Крамера» (Kramer vs. Kramer). Сейчас она — обладательница трех «Оскаров».