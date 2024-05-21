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Менять ли паспорт, если в нем не похож на себя?

В некоторых случаях замена нужна не только в связи с возрастом владельца документа.

Источник: РИА "Новости"

По закону менять паспорт в связи с возрастом россиянам нужно дважды — в 20 и 45 лет. А нужно ли оформлять новый паспорт со «свежим» фото, если внешность изменилась до неузнаваемости?

Законодатель не предусмотрел такое основание для смены паспорта, как существенное изменение внешности. Однако паспорт — это главный документ, удостоверяющий личность. Основным идентификатором личности является фотография в нем.

«Если вашу внешность трудно сопоставить с фото в паспорте, у вас будут регулярно возникать проблемы, — напоминает юрист Марина Захарова. — Поэтому кардинальное изменение внешности — это один из поводов для замены паспорта. Например, если после пластической операции человек уже не похож на фото в паспорте».

Напомним, что «красную книжицу» нужно обязательно переоформить, если у человека поменялись личные данные — фамилия, имя, отчество. Кстати, если паспорт поменяли незадолго до того, как исполнилось 45 лет, его придется менять опять.

Бывает, что в выданном документе неверно указаны сведения о дате или месте рождения — паспорт снова потребуется заменить. Со временем страницы паспорта могут прийти в негодность — порваться или быть исписанными ребенком. Таким документом пользоваться тоже нельзя: нужно будет обратиться в МФЦ очно или через портал Госуслуг с заявлением на его замену.