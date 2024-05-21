Менять ли паспорт, если в нем не похож на себя?

Бывает, что в выданном документе неверно указаны сведения о дате или месте рождения — паспорт снова потребуется заменить. Со временем страницы паспорта могут прийти в негодность — порваться или быть исписанными ребенком. Таким документом пользоваться тоже нельзя: нужно будет обратиться в МФЦ очно или через портал Госуслуг с заявлением на его замену.