Менять ли паспорт, если в нем не похож на себя?

По закону менять паспорт в связи с возрастом россиянам нужно дважды — в 20 и 45 лет. А нужно ли оформлять новый паспорт со «свежим» фото, если внешность изменилась до неузнаваемости?
Законодатель не предусмотрел такое основание для смены паспорта, как существенное изменение внешности. Однако паспорт — это главный документ, удостоверяющий личность. Основным идентификатором личности является фотография в нем.
«Если вашу внешность трудно сопоставить с фото в паспорте, у вас будут регулярно возникать проблемы, — напоминает юрист Марина Захарова. — Поэтому кардинальное изменение внешности — это один из поводов для замены паспорта. Например, если после пластической операции человек уже не похож на фото в паспорте».
Напомним, что «красную книжицу» нужно обязательно переоформить, если у человека поменялись личные данные — фамилия, имя, отчество. Кстати, если паспорт поменяли незадолго до того, как исполнилось 45 лет, его придется менять опять.
Бывает, что в выданном документе неверно указаны сведения о дате или месте рождения — паспорт снова потребуется заменить. Со временем страницы паспорта могут прийти в негодность — порваться или быть исписанными ребенком. Таким документом пользоваться тоже нельзя: нужно будет обратиться в МФЦ очно или через портал Госуслуг с заявлением на его замену.