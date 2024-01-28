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15:14 (мск), источник: Life.ru

Меньше страха, больше эмоций: Названы главные ошибки при фотопозировании, которые отсылают в 90-е

Стеснение и зажатость при фотопозировании приводят не только к напрасному стрессу, но и к испорченным снимкам. Чтобы порадовать себя роскошными кадрами и разрядиться эмоционально, достаточно перестать бояться камеры и дать волю фантазии, посоветовала профессиональный фотограф Марина Горбунова.

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Источник: Freepik

По словам эксперта, часто девушки не знают, как расположить руки для эффектных снимков. В 90-е было популярно класть руку на бедро, но такая поза лишь визуально укорачивает ноги и увеличивает локти. Гораздо лучше взаимодействовать с волосами, одеждой и другими предметами. Достаточно плавно провести ладонью по шее и спустить её до талии, чтобы получить несколько хороших кадров.

«Многим кажется, что, стоя боком к камере, они выглядят стройнее. На самом деле это большая ошибка: появляется животик, даже если его нет, и теряется рука в кадре. Лучше всего повернуться на три четверти к камере. Потренируйтесь перед зеркалом и найдите красивый ракурс для себя», — назвала ещё одну ошибку фотограф.

Не меньше внимания следует уделить и ногам. Если фотосессия предполагает сидячие позы, ноги необходимо вытянуть из-под кресла или стула, чтобы они казались значительно длиннее. Улучшат картинку изящно поставленные носочки.

«Не бойтесь и не стесняйтесь двигаться, менять позы, делать изгибы и жить в кадре. Самое ценное в фотографиях — это увидеть себя настоящую, а в обычной жизни вы вряд ли выглядите как оловянный солдатик. Добавьте в фотографии эмоции и себя!» — заключила Горбунова в беседе с порталом «Страсти».

Ранее Лайф называл печальные последствия частых стрессов и переживаний. Если негативные эмоции регулярно берут верх, велик риск появления психосоматических болезней.

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