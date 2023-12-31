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13:59 (мск), источник: Звук

Меган Ти Сталлион рассказала, чем любит заниматься во время отдыха

Рэперша подчеркнула, что с ее загруженным графиком и необходимостью постоянно путешествовать очень важно выставлять границы и не забывать отдыхать.

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Источник: AFP 2023

Помимо проведения сериальных марафонов, Меган любит проводить время со своими собаками и гулять с друзьями. Как цитирует издание People, так рэперша избегает выгорания.

Артистка заботится не только о ментальном, но и о физическом здоровье. В этом году она постаралась ввести в приемы пищи больше фруктов и овощей. Меган отметила, что очень любит богатые протеином смузи, и очень гордится введенными переменами.

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