Меган Ти Сталлион рассказала, чем любит заниматься во время отдыха

Помимо проведения сериальных марафонов, Меган любит проводить время со своими собаками и гулять с друзьями. Как цитирует издание People, так рэперша избегает выгорания.

Артистка заботится не только о ментальном, но и о физическом здоровье. В этом году она постаралась ввести в приемы пищи больше фруктов и овощей. Меган отметила, что очень любит богатые протеином смузи, и очень гордится введенными переменами.