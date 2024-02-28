Медведь и компания. Каких животных надо бояться в лесу зимой в России

2) Медведь. В нормальной ситуации хозяин леса сейчас еще должен сладко спать в берлоге. Но если кто-то его не вовремя разбудил, жди беды. Шатуны очень голодные, добыть пищу в заснеженном лесу им тяжело, а ходить по насту — больно, поэтому случайно встреченный человек для них превращается в счастливый лотерейный билет, возможность выжить. Медведь весит 300−400 кг, бегает со скоростью 50−60 км/ч. Тут не убежишь и на дереве не отсидишься. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности: громко разговаривать, не лезть через бурелом, не подходить к падали, которая может оказаться добычей медведя, брать с собой собаку — овчарка зверя не боится и в состоянии защитить человека. Если же встречи избежать не удалось и медведь нападает, остается единственный способ выжить — упасть и притвориться мертвым, предварительно закрыв голову и шею руками.