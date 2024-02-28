Медведь и компания. Каких животных надо бояться в лесу зимой в России

Прогулка по лесу в конце зимы в России может обернуться встречей с опасными для человека зверями. И речь тут далеко не только о волках и медведях-шатунах, предупреждают специалисты Рослесинфорга. Они круглый год проводят учет лесного фонда России, поэтому знают все о повадках и нравах каждого обитателя чащ и рощ страны.
1) Волк. Обычно человек ему не слишком интересен, и от серого можно спокойно уйти. В большинстве случаев он сам постарается избежать близкого знакомства.
2) Медведь. В нормальной ситуации хозяин леса сейчас еще должен сладко спать в берлоге. Но если кто-то его не вовремя разбудил, жди беды. Шатуны очень голодные, добыть пищу в заснеженном лесу им тяжело, а ходить по насту — больно, поэтому случайно встреченный человек для них превращается в счастливый лотерейный билет, возможность выжить. Медведь весит 300−400 кг, бегает со скоростью 50−60 км/ч. Тут не убежишь и на дереве не отсидишься. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности: громко разговаривать, не лезть через бурелом, не подходить к падали, которая может оказаться добычей медведя, брать с собой собаку — овчарка зверя не боится и в состоянии защитить человека. Если же встречи избежать не удалось и медведь нападает, остается единственный способ выжить — упасть и притвориться мертвым, предварительно закрыв голову и шею руками.
3) Росомаха. Уменьшенная копия медведя весом в 30 кг, приспособленная к активной жизни в зимнем лесу. Встретить ее можно на Северо-Западе России, на Дальнем Востоке и в Сибири. Легко лазает по деревьям, а ее острые и длинные клыки способны разорвать плоть любой добычи, раздробить ей кости. Животное крайне агрессивное, охотится бесстрашно и самоотверженно. Хорошая новость только одна — на людей без крайней необходимости не нападает. Тем не менее встречи с ней лучше избегать, — просто чтобы не дать повода для агрессии.
4) Рысь. На человека нападает, если воспринимает его как конкурента за добычу и хочет прогнать. Взрослому мужчине от нее под силу отбиться, вооружившись крепкой палкой. Правда, нападает она обычно сверху и сзади, и тут без помощи друга придется очень непросто. Чаще бывает активна ночью. Могут заходить в поселки, охотиться на домашних животных. Поэтому велика вероятность встречи с ней на околице деревни.
5) Амурский тигр. На Дальнем Востоке дикие кошки все чаще выходят к жилью, нападают на собак, кошек, скот, могут покуситься и на человека. Отогнать его можно шумом, большой группой людей, пиротехникой. Помимо всего прочего, этот зверь редкий, находится под особой охраной государства. Кстати, за ущерб, нанесенный людям тиграми, готов заплатить один солидный экологический фонд. Это делают специально, чтобы пострадавшие не стреляли в животное, а дали ему уйти.
6) Скорпионы. Эти опасные насекомые были обнаружены в зимнем лесу под Москвой. В спячку не впадают, не всегда боятся холодов и способны адаптироваться к непривычной для них среде обитания. Для тепло одетого человека особой опасности не представляют, но напугать могут изрядно.