Медсестра предостерегла от набирающего популярность способа очищения организма

Кларк объяснила, что употребление даже небольшого количества касторки может привести к диарее. «Много веков назад касторовое масло использовали в медицинских целях в качестве слабительного средства и для стимуляции родов у беременных. Однако этот способ небезопасен», — отметила она.
По словам медсестры, убеждения, что касторовое масло очищает организм и даже помогает бороться с раком, — всего лишь миф.
Кларк добавила, что касторовое масло полезно как косметическое средство наружного применения, и подчеркнула, что оно категорически не подходит для приема внутрь.
Ранее психолог Алена Гаврилова развеяла миф о пользе шопинга. Она предупредила, что походы по магазинам могут превратиться в зависимость.