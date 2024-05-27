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Медсестра предостерегла от набирающего популярность способа очищения организма

Медсестра Джейн Кларк предупредила, что употребление касторового масла для чистки кишечника может привести к сильной диарее. Она предостерегла от набирающего популярность в сети способа очищения организма, сообщает The Sun.

Источник: Freepik

Кларк объяснила, что употребление даже небольшого количества касторки может привести к диарее. «Много веков назад касторовое масло использовали в медицинских целях в качестве слабительного средства и для стимуляции родов у беременных. Однако этот способ небезопасен», — отметила она.

По словам медсестры, убеждения, что касторовое масло очищает организм и даже помогает бороться с раком, — всего лишь миф.

В малых дозах масло оказывает слабительный эффект, а в больших провоцирует сильные спазмы, приводит к электролитному дисбалансу из-за обезвоживания организма, а также к тошноте и рвоте.

Кларк добавила, что касторовое масло полезно как косметическое средство наружного применения, и подчеркнула, что оно категорически не подходит для приема внутрь.

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