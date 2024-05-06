Медицинский туризм. Эксперт назвала регионы, где дешевле лечить зубы

«В нашей стране наиболее востребованным оказался стоматологический туризм, и связано это не только с высокой стоимостью лечения зубов в столичных регионах и крупных городах, но и с тем, что качество стоматологического лечения в регионах давно перестало уступать столичному. Чаще всего медицинскими туристами становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, ряда городов северных и дальневосточных регионов. В последние годы к ним присоединились и жители Калмыкии, Ингушетии и ряда других кавказских республик, где стоимость лечения зубов, по данным статистики, за последние два года выросла на 150−250%», — рассказала Наталья Деркач.