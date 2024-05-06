Медицинский туризм. Эксперт назвала регионы, где дешевле лечить зубы

Значительная разница в стоимости медицинских услуг как в разных регионах внутри одной страны, так и в разных странах привела к появлению такого явления как медицинский туризм, рассказала aif.ru стоматолог Наталья Деркач. По ее словам, ежегодно мировой рынок медицинского туризма растет примерно на 15%, опережая темпы роста обычных туристических потоков.
«В нашей стране наиболее востребованным оказался стоматологический туризм, и связано это не только с высокой стоимостью лечения зубов в столичных регионах и крупных городах, но и с тем, что качество стоматологического лечения в регионах давно перестало уступать столичному. Чаще всего медицинскими туристами становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, ряда городов северных и дальневосточных регионов. В последние годы к ним присоединились и жители Калмыкии, Ингушетии и ряда других кавказских республик, где стоимость лечения зубов, по данным статистики, за последние два года выросла на 150−250%», — рассказала Наталья Деркач.
Наиболее популярными направлениями стоматологического туризма, по словам эксперта, уже многие годы остаются Тверь, Краснодар, Новосибирск, Рязань, Тула, Смоленск, Нижний Новгород, а также Хабаровск, куда едут те, кто планирует продолжить лечение в клиниках Китая. В зависимости от вида и сложности лечения, его стоимость в регионах и в Москве может отличаться от 2 до 10 раз.
«Так, например, стоимость установки импланта в Краснодаре начинается от 15 тыс. рублей, в Самаре от 20 тыс. рублей, во Владимире услуга “под ключ” будет стоить около 25 тыс. рублей, при этом в Москве цена, в зависимости от импланта (корейский, американский или израильский) будет составлять от 25 до 75 тыс. рублей. Туризм в этом случае позволяет хорошо сэкономить даже при неизбежных накладных расходах, связанных с оплатой проезда, проживания и питания в другом городе», — отметила Деркач.
Стоимость конкретной медицинской услуги — не единственный важный критерий при выборе региона для стоматологического туризма, подчеркнула эксперт. Она порекомендовала обращать внимание на наличие в регионе медицинского вуза с сильной стоматологической кафедрой. «Это главный показатель того, что качество медицинской помощи в данном регионе будет не ниже столичных стандартов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в рейтинг лучших стоматологических вузов входят учебные заведения Твери, Смоленска, Краснодара, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска и другие», — сказала стоматолог.
Немаловажную роль играет и расстояние. Если предстоящее лечение требует нескольких визитов к врачу, выбор стоит остановить на городе, время в пути до которого не превышает 3−4 часов. Оказанием услуг стоматологического туризма часто занимаются туристические фирмы, поэтому, в некоторых случаях визиты к врачу удается сочетать с культурной программой и осмотром достопримечательностей региона.
«Подробные рейтинги врачей-стоматологов, доступность онлайн-записи к любому выбранному доктору, возможность ознакомиться с ценами и условиями лечения в той или иной клинике и забронировать жилье в любом городе на любой срок делают стоматологический туризм доступной, понятной и простой услугой. Однако, чтобы поездка не обернулась разочарованием и зря потраченным временем, к ней необходимо подготовиться», — предупредила Деркач.
Эксперт посоветовала при наличии такой возможности пользоваться услугой дистанционной консультации для уточнения объема и вида работ. Также перед тем, как отправиться в дорогу, важно уточнить актуальную информацию по стоимости и доступности услуги, наличию материалов в каждой конкретной клинике.
«В-третьих, стоит помнить, что некоторые виды лечения (например, хирургическое, ортодонтическое) могут требовать поддержания контакта с лечащим врачом, что на расстоянии сделать сложнее. И, наконец, нужно иметь в виду, что рассчитать смету на лечение, проезд и проживание в другом городе с точностью до рубля не представляется возможным», — заключила эксперт.
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