Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майские праздники за границей: на пляже в Египте или на экскурсии в Китае

11 вариантов, куда сорваться на длинных выходных.

Источник: Reuters

В мае россиян ждут длинные выходные, и провести их можно на даче, а можно — на пляже. Ассоциация туроператоров России сообщает, что соотечественники чаще выбирают в мае для отдыха Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ.

Вооружившись этими сведениями и добавив еще два направления, РБК Life совместно с туроператорами спешит рекомендовать доступные туры на двоих на первой майской неделе.

Турция

В начале мая погода в Турции безоблачная, как перспективы золотого медалиста после окончания школы. В зависимости от региона можно застать от плюс 12 до плюс 26 градусов. Море только начинает прогреваться, но некоторые смельчаки уже вовсю бегут купаться.


FUN&SUN SMART Hane Sun (5 звезд).

Туроператор: Fun&Sun.

Расположение: Чолаклы (близ Сиде).

Цена: 99 тыс. руб. с 27 апреля на пять ночей.

Уютный отель FUN&SUN SMART Hane Sun (5 звезд) недалеко от Античного города в Сиде. Рядом пляж, отмеченный «Голубым флагом», с пологим входом в море. Питаться положено по Ultra All Inclusive (мясо и молоко с собственной фермы отеля, пекарня Bakery с зерновым кофе и выпечкой). Детей можно отвести в детский клуб TOUCAN или расположиться вместе у бассейна с горками. Вечером тут устраивают шоу и вечеринки. Отель хорош для семейного или романтического отдыха.


Maxx Royal Belek Golf Resort.

Туроператор: Fun&Sun.

Расположение: Белек.

Цена: 348 тыс. руб. с 27 апреля на пять ночей.

Отель пользуется популярностью среди любителей изысканного отдыха и первоклассного сервиса. Здесь комфортабельные номера, просторные пляжи, бассейны, выбор развлечений для каждого члена семьи, фитнес-центр, гольф-клуб, спа, аквапарк для взрослых и детей, рестораны мирового класса с разнообразной кухней, детский клуб. Ехать всей семьей — одно удовольствие: пока дети резвятся вместе, вы играете в гольф.


ОАЭ

В мае здесь еще не стоит испепеляющая жара, но и прохлады не ждите: в Дубае воздух прогревается до 37 градусов, в Абу-Даби — до 38.


Hampton by Hilton Marjan Island (4 звезды).

Туроператор: Resort Holiday.

Расположение: Рас-аль-Хайма.

Цена: 206 тыс. руб. с 28 апреля на семь ночей. Перелет и трансфер включены в стоимость.

Подходящий для семейного отдыха отель на острове Аль-Марджан в 25 км от центра города Рас-эль-Хайма. Гордость — инфинити-бассейн с видом на Персидский залив. Работают сразу несколько ресторанов и баров, есть детский мини-клуб. Туроператор обеспечивает медстраховку и завтраки.


The St. Regis Abu Dhabi (5 звезд).

Туроператор: Resort Holiday.

Расположение: Абу-Даби.

Цена: 319 тыс. руб. с 28 апреля на семь ночей. Перелет и трансфер включены в стоимость.

Историческое место: основатель отельной сети Джон Джейкоб Астор IV путешествовал на «Титанике», так что в лобби об этом факте свидетельствует роскошная лестница, очень похожая на ту, что была на лайнере. Когда отойдете от культурного шока, вспомните, что туроператор обеспечивает медстраховку и завтраки.


Египет

В мае здесь устанавливается сухая погода без дождей. Как в Красном, так и в Средиземном море в это время комфортная температура воды для купания — плюс 24−26 градусов.


FUN&SUN ACTIVE Naama Waves (5 звезд).

Туроператор: Fun&Sun.

Расположение: Шарм-эль-Шейх.

Цена: 156 тыс. руб. с 28 апреля на шесть ночей.

Отель в самом центре Наама Бей, недалеко от променада и ночных клубов и близко к пляжу. Номера комфортные, пляжи пологие, бассейны с подогревом, для юных гостей (или отчаянных) функционируют водные горки. Есть рестораны, спа и развлекательные программы. Отель тусовочный: подойдет для романтического отдыха или поездок с друзьями (бесплатно пускают в ночной клуб Buddha).


Rixos Sharm El Sheikh (Adult Only 18+, 5 звезд).

Туроператор: Fun&Sun.

Расположение: Шарм-эль-Шейх.

Цена: 212 тыс. руб. с 27 апреля на пять ночей. Трансфер бесплатный.

Этот курорт в 8 км от аэропорта работает по концепции Ultra All Inclusive, у него высокий уровень сервиса и инфраструктуры. Номера с видом на море, приватный пляж в заливе Набк, рестораны и бары, спа-центр, бассейны и, конечно же, фитнес-зал для тех, кто слишком был рад «ультре». Отель принимает только семьи и пары 18+, а туроператор предоставляет бесплатный апгрейд багажа до 23 кг, приветственный напиток на борту и горячее питание (так что начать подготовку к фитнес-залу отеля можно прямо в воздухе).


Таиланд

В начале мая в Таиланде плюс 33 градуса. Уже начинается сезон дождей и волн, поэтому, отправляясь в эту страну на отдых в мае, об этом не стоит забывать.


Peach Hill Resort (4 звезды).

Туроператор: Resort Holiday.

Расположение: Пхукет (Ката).

Цена: 189 тыс. руб. с 29 апреля на семь ночей. Перелет и трансфер включены в стоимость.

Персик среди отелей для семейного отдыха. Расположен на Пхукете, в 300 м от пляжа Ката. Если, пребывая в состоянии праздной лени, вы решите, что это далеко, то в вашем распоряжении несколько бассейнов на территории. Есть клуб для детей, освобождающий взрослым время на спа-процедуры. Туроператор поможет с медстраховкой и завтраками.


Avani+ Mai Khao Phuket Suites & Villas (5 звезд).

Туроператор: Resort Holiday.

Расположение: Пхукет (Май Кхао).

Цена: 257 тыс. руб. с 28 апреля на семь ночей. Перелет и трансфер включены в стоимость.

Отель в Май Кхао Бич в 350 м от пляжа. Уровень сервиса — высокий. Ресторан и бар — есть. Открытый бассейн на территории — тоже. Как и фитнес-центр. Туроператор включил в стоимость медстраховку и завтраки.


Китай

Китай — круглогодичное и «разностороннее» направление: едут на пляжи и за оздоровительными процедурами, на экскурсии, чтобы повстречаться с совершенно другой культурой, сохранившей уникальные памятники древности.


Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa (5 звезд).

Туроператор: PAC Group.

Расположение: Хайнань.

Цена: 303 тыс. руб. с 28 апреля на семь ночей.

Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa 5* — курортный спа-отель на пляже с мягким белым песком. Из ярко украшенных номеров открывается вид на Южно-Китайское море, горы и ландшафтный сад. Освободившись от водных процедур, можно пройтись по тропическому саду, который окружает отель.


Экскурсионный тур «Китай: 2 столицы».

Туроператор: PAC Group.

Расположение: Пекин, Шанхай.

Цена: 172 тыс. руб. с питанием и проживанием в отелях 4 звезды на три ночи в Пекине и на две — в Шанхае.

Не хочется откисать в отеле? Тогда выбирайте экскурсию «Китай: 2 столицы»: в обзор включены «Тяньаньмень, Музей Гугун, улица Дашилань», «Великая Китайская стена», «Летний Императорский дворец (парк Ихэюань)», «Объекты Олимпиады-2008», «Храм Неба», «Ламаистский храм Юнхэгун», «Зоопарк и Дом большой панды», «Чайная церемония», «Шанхай», «Чжуцзяцзяо».


Индонезия

Все едут на Бали — в мае дожди сменяет сухой сезон. Направление популярно на длительные праздники как для пар, так и для семей с детьми.


Ayodya Resort Bali (5 звезд).

Туроператор: PAC Group.

Расположение: Бали.

Цена: от 360 тыс. руб. с 28 апреля на семь ночей.

Отель стоит на одном из лучших пляжей острова Бали — Нуса Дуа. Территория напоминает джунгли с детской площадкой и аквапарком. В 700 м от отеля находится музей Пасифика, в 800 м — пляж Гегер. На расстоянии меньше километра можно обнаружить торговый комплекс Bali Collection.