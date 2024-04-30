Майские праздники за границей: на пляже в Египте или на экскурсии в Китае

Этот курорт в 8 км от аэропорта работает по концепции Ultra All Inclusive, у него высокий уровень сервиса и инфраструктуры. Номера с видом на море, приватный пляж в заливе Набк, рестораны и бары, спа-центр, бассейны и, конечно же, фитнес-зал для тех, кто слишком был рад «ультре». Отель принимает только семьи и пары 18+, а туроператор предоставляет бесплатный апгрейд багажа до 23 кг, приветственный напиток на борту и горячее питание (так что начать подготовку к фитнес-залу отеля можно прямо в воздухе).