Майк Маккриди заявил, что новый альбом Pearl Jam будет очень тяжелым

Как заявил Маккриди, несколько треков для нового лонгплея уже сведены. Музыкант уверен, что в них есть мелодика и энергетика ранних альбомов Pearl Jam. Барабанные партии Мэтта Кэмерона Маккриди сравнил с тем, что его коллега делал еще в Soundgarden в 90-е. Самому Майку удалось поймать вдохновение, благодаря чему на новом альбоме Pearl Jam будет больше партий лид-гитары.