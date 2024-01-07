Майк Маккриди заявил, что новый альбом Pearl Jam будет очень тяжелым

Как заявил Маккриди, несколько треков для нового лонгплея уже сведены. Музыкант уверен, что в них есть мелодика и энергетика ранних альбомов Pearl Jam. Барабанные партии Мэтта Кэмерона Маккриди сравнил с тем, что его коллега делал еще в Soundgarden в 90-е. Самому Майку удалось поймать вдохновение, благодаря чему на новом альбоме Pearl Jam будет больше партий лид-гитары.
Над новой пластинкой группа работала с 33-летним музыкантом Эндрю Уоттом, известным по работе с Оззи Осборном (альбом Ordinary Man 2020 года) и солистом Pearl Jam Эдди Веддером. В интервью с изданием Classic Rock Маккриди заявил, что молодой продюсер постоянно подталкивал участников группы и заставлял сосредоточиться. По этой причине работа над альбомом шла не так долго, как в прошлый раз.
Последний альбом Pearl Jam «Gigaton» увидел свет в 2020 году.