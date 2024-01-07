Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
14:35 (мск), источник: Звук

Майк Маккриди заявил, что новый альбом Pearl Jam будет очень тяжелым

Гитарист Pearl Jam Майк Маккриди пообещал, что новый альбом группы будет значительно тяжелей предыдущих. Когда выйдет лонгплей и как он будет называться, неизвестно, но премьеру ожидают в 2024 году.

Наверх
Источник: AFP 2023

Как заявил Маккриди, несколько треков для нового лонгплея уже сведены. Музыкант уверен, что в них есть мелодика и энергетика ранних альбомов Pearl Jam. Барабанные партии Мэтта Кэмерона Маккриди сравнил с тем, что его коллега делал еще в Soundgarden в 90-е. Самому Майку удалось поймать вдохновение, благодаря чему на новом альбоме Pearl Jam будет больше партий лид-гитары.

Над новой пластинкой группа работала с 33-летним музыкантом Эндрю Уоттом, известным по работе с Оззи Осборном (альбом Ordinary Man 2020 года) и солистом Pearl Jam Эдди Веддером. В интервью с изданием Classic Rock Маккриди заявил, что молодой продюсер постоянно подталкивал участников группы и заставлял сосредоточиться. По этой причине работа над альбомом шла не так долго, как в прошлый раз.

Последний альбом Pearl Jam «Gigaton» увидел свет в 2020 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Катя Лель раскрыла, во сколько раз вырос ее гонорар
Муж Глюкозы рассказал, чем обернулась для певицы история с ОМОНом
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь