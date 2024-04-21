Маврикий запустит спутник с помощью Индии

Первый спутник Маврикия MIR-SAT1 (Маврикийский видеоинформационный и радиотелекоммуникационный спутник 1) был доставлен на МКС в июне 2021 года американским грузовым кораблем Cargo Dragon и выведен на орбиту из японского модуля МКС. Это был наноспутник массой до 1,3 кг. Он проработал 10 месяцев. Теперь же речь идет о макроспутнике массой более 20 кг.