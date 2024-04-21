Маврикий запустит спутник с помощью Индии

ХАРАРЕ, 21 апреля. /ТАСС/. Маврикий объявил о решении запустить с помощью Индии свой второй спутник Земли. Об этом сообщил министр технологий, связи и инноваций островного государства Дарсананд Балгобин.
«Индия окажет содействие Маврикию в запуске второго космического спутника, — цитирует его газета Еxpress. — Разработка, сборка и запуск спутника произойдут в Индии». Аппарат будет использоваться для сбора данных для нужд сельского хозяйства и наблюдения за океанской поверхностью. При этом министр не назвал точных сроков, но дал понять, что речь идет о ближайших месяцах.
Газета также приводит высказывание директора Совета по исследованиям и инновациям Маврикия Тичана Бахоруна о планах открыть в стране собственное космическое агентство.
Первый спутник Маврикия MIR-SAT1 (Маврикийский видеоинформационный и радиотелекоммуникационный спутник 1) был доставлен на МКС в июне 2021 года американским грузовым кораблем Cargo Dragon и выведен на орбиту из японского модуля МКС. Это был наноспутник массой до 1,3 кг. Он проработал 10 месяцев. Теперь же речь идет о макроспутнике массой более 20 кг.