Матронин день. Что можно и что нельзя делать 9 апреля 2024 года

9 апреля 2024 года православными вспоминается Матрона Салуцкая и Иоанн Прозорливый. На Руси этот день носил два прозвища. Настовица — связанное с тем, что с приходом весны поверхность снега покрывается твердым настом. И Полурепица, связанная с репой — одним из главных ингредиентов в крестьянской кухне. Запасы овощей делились на две части, чтобы одной питаться до нового урожая, а вторую — посадить.
Кто такая Матрона Салуцкая?
Матрона была служанкой знатной еврейки по имени Пантилла, жены командующего императорскими войсками в городе Фессалоники. Матрона была тайной христианкой. Каждый день она сопровождала хозяйку в синагогу, а затем сразу тайком уходила в христианскую церковь.
Но в день иудейской Пасхи она опоздала к хозяйке. Та заявила, что если Матрона обманывала ее в этом, то она, должно быть, так же плохо исполняла и свои обязанности. Госпожа приказала другим слугам привязать ее к скамье и бить розгами. На обвинения госпожи Матрона ответила: «Да, я христианка, но всегда была послушна вашим приказаниям за исключением того, что относится к моей вере. В чем я совершила оплошность против вашей службы, что вы так терзаете мое тело? Если вы хотите предать меня смерти, потому что я почитаю Иисуса Христа, то вы обладаете полной властью над моей жизнью, но у вас нет никакой власти над моей душой, которая принадлежит одному Богу. Я не страшусь никаких пыток, потому что Иисус, мой Спаситель и мой Господин, придет мне на помощь!» Матрону заперли на три дня в комнате, а когда освободили, Пантилла с изумлением обнаружила, что та стоит свободная от пут, без всяких ран на теле и с сияющим лицом воспевает хвалу Богу. Чудесное исцеление повторилось три раза, но палочные удары в конце концов превозмогли стойкость, которую выказывала Матрона. В тот миг, когда ее душа отходила к Господу, она сказала: «Господи Иисусе, Пречистый Спаситель, ради Которого я претерпела все эти мучения, предаю сейчас душу мою в руки Твои. Удостой меня быть среди Твоих мучеников!».
В начале IV века в Фессалониках построили храм, посвященный святой Матроне.
Кто такой Иоанн Прозорливый?
Иоанн родился в начале IV века в городе Ликополе (Египет). Он был плотником, но в 25 лет ушел в монастырь, где был 15 лет. А в 40 лет принял решение удалиться на Волчью гору в Фиваиду, где он провел полвека в полном одиночестве и молитвах. Он лишь изредка принимал посетителей. За свой многолетний подвиг Иоанн получил дар ясновидения. Его прозвали Прозорливым. Так, он предсказал императору Феодосию Великому победу в войнах против галлов и других его противников. Каждого пришедшего Иоанн Прозорливый мазал освященным елеем, даруя исцеление от болезней. Умер святой в возрасте 90 лет.
Что можно делать 9 апреля 2024 года?
Пора готовиться к посадкам на земельных участках.
Отличный день для домашних работ: пора заняться уборкой, стиркой, приготовлением еды.
Хороший день для планирования предстоящих дел и трат.
Нужно стараться поддерживать в себе легкое настроение.
Что нельзя делать 9 апреля 2024 года?
Нельзя давать волю агрессии и другим негативным эмоциям.
Нельзя ссориться.
Нельзя ревновать.
Нельзя вести пустые разговоры, сплетничать.
Нельзя менять постельное белье.