Матронин день. Что можно и что нельзя делать 9 апреля 2024 года

Но в день иудейской Пасхи она опоздала к хозяйке. Та заявила, что если Матрона обманывала ее в этом, то она, должно быть, так же плохо исполняла и свои обязанности. Госпожа приказала другим слугам привязать ее к скамье и бить розгами. На обвинения госпожи Матрона ответила: «Да, я христианка, но всегда была послушна вашим приказаниям за исключением того, что относится к моей вере. В чем я совершила оплошность против вашей службы, что вы так терзаете мое тело? Если вы хотите предать меня смерти, потому что я почитаю Иисуса Христа, то вы обладаете полной властью над моей жизнью, но у вас нет никакой власти над моей душой, которая принадлежит одному Богу. Я не страшусь никаких пыток, потому что Иисус, мой Спаситель и мой Господин, придет мне на помощь!» Матрону заперли на три дня в комнате, а когда освободили, Пантилла с изумлением обнаружила, что та стоит свободная от пут, без всяких ран на теле и с сияющим лицом воспевает хвалу Богу. Чудесное исцеление повторилось три раза, но палочные удары в конце концов превозмогли стойкость, которую выказывала Матрона. В тот миг, когда ее душа отходила к Господу, она сказала: «Господи Иисусе, Пречистый Спаситель, ради Которого я претерпела все эти мучения, предаю сейчас душу мою в руки Твои. Удостой меня быть среди Твоих мучеников!».