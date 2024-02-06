Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

Первый выпуск телепередачи КВН вышел в ноябре 1961 года. Масляков-старший работал ведущим программы с 1964 по 1972 год, до закрытия, и ведет ее с 1986 года, после возобновления. Масляков-младший ведет «Премьер-лигу КВН», передачи транслирует «Первый канал».