Маск заявил, что очередной испытательный полет Starship может состояться через 3−5 недель

Он опубликовал в X (ранее Twitter) фотографию корабля, написав, что идет подготовка к его полету. Один из пользователей поинтересовался в комментарии, когда состоится четвертый полет и каких целей планирует добиться Маск в результате нового запуска. «Вероятно, через 3−5 недель. Цель в том, чтобы корабль прошел зону максимального нагрева [корпуса] или хотя бы пролетел дальше, чем в прошлый раз», — ответил предприниматель.