Маск восхитился российским математиком Перельманом

Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В 1994 году Перельман представил первое доказательство так называемой гипотезы «о душе», разрешив одну из проблем римановой геометрии, в 2002—2003 годах математик доказал гипотезу Пуанкаре. После подтверждения доказательства математическим сообществом в 2006 году гипотеза Пуанкаре стала первой и единственной на данный момент решенной задачей тысячелетия.