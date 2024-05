Маск восхитился российским математиком Перельманом

Сообщение в Х (ранее Twitter) о том, что Перельман отказался от присужденной ему премии в $1 млн, Маск прокомментировал сообщением: «Based to the nth power». Слово «based» — это интернет-сленг, означающий верность себе и отсутствие заботы о том, что думают другие. А фраза «to the nth power» является отсылкой к возведению числа в степень n, что подчеркивает исключительную степень первого слова, написанного предпринимателем.