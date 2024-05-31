Маск восхитился российским математиком Перельманом

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Илон Маск восхитился российским математиком Григорием Перельманом, доказавшим важную теорему, которая была известна как гипотеза Пуанкаре.
Сообщение в Х (ранее Twitter) о том, что Перельман отказался от присужденной ему премии в $1 млн, Маск прокомментировал сообщением: «Based to the nth power». Слово «based» — это интернет-сленг, означающий верность себе и отсутствие заботы о том, что думают другие. А фраза «to the nth power» является отсылкой к возведению числа в степень n, что подчеркивает исключительную степень первого слова, написанного предпринимателем.
Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В 1994 году Перельман представил первое доказательство так называемой гипотезы «о душе», разрешив одну из проблем римановой геометрии, в 2002—2003 годах математик доказал гипотезу Пуанкаре. После подтверждения доказательства математическим сообществом в 2006 году гипотеза Пуанкаре стала первой и единственной на данный момент решенной задачей тысячелетия.