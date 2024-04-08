Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет

«Первый Starship, который приземлится на Марсе, на котором сначала не будет людей, думаю, возможно, в течение пяти лет… думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет… первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет», — сказал Маск в интервью в соцсети X.