Мартин Скорсезе прокомментировал решение Квентина Тарантино уйти из кино

Он писатель. Это совсем другое дело. Я придумываю истории. Меня привлекают истории других людей. У нас это выражается разными способами. И поэтому я думаю, что это другой процесс. Я уважаю писателей и хотел бы тоже это делать. Я хотел бы просто находиться в комнате и создавать эти романы. Не фильмы, а романы.