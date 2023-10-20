Мартин Скорсезе прокомментировал решение Квентина Тарантино уйти из кино
Квентин Тарантино уже не раз говорил, что собирается уйти из киноиндустрии после того, как выпустит свой десятый фильм, «Кинокритик».
Квентин Тарантино уже не раз говорил, что собирается уйти из киноиндустрии после того, как выпустит свой десятый фильм, «Кинокритик».
Фанаты режиссёра в это, правда, не верят, а вот другой культовый постановщик, Мартин Скорсезе, высказался на эту тему в недавнем интервью.
По словам Скорсезе, Тарантино по большей части писатель, поскольку все истории для своих фильмов он придумывает сам. Скорсезе же в основном занимается только режиссурой по готовым сценариям.
Он писатель. Это совсем другое дело. Я придумываю истории. Меня привлекают истории других людей. У нас это выражается разными способами. И поэтому я думаю, что это другой процесс. Я уважаю писателей и хотел бы тоже это делать. Я хотел бы просто находиться в комнате и создавать эти романы. Не фильмы, а романы.
Действительно ли Тарантино закончит с карьерой после десятого фильма, неизвестно. У «Кинокритика» пока нет даты премьеры.