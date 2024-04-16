Мариино стояние. Что можно и что нельзя делать 17 апреля 2024 года

Что такое Мариино стояние?
Как рассказывает журнал «Фома», в среду пятой седмицы Великого поста, которая в этом году приходится на 17 апреля, в православных храмах вновь читается Покаянный канон Андрея Критского, только теперь не по частям, как на первой неделе, а целиком, а также читается житие преподобной Марии Египетской. Эта особенная великопостная служба называется Мариино стояние. Следующее за ним воскресенье, выпадающее в 2024 году на 21 апреля, пятое воскресенье Великого поста, называется Неделей преподобной Марии Египетской, долгие годы в одиночестве в пустыне каявшейся за свои тяжкие грехи и по своим молитвам обретшей прощение и близость к Господу.
Кто такой Иосиф Песнописец?
Иосиф Песнописец родился в I веке на Сицилии, но в детстве с родителями бежал в Пелопоннес. В 15 лет Иосиф принял решение уйти в монастырь. Будучи пресвитером, он познакомился со святым Григорием Декаполитом. Тот заметил истинное благочестие инока и взял его с собой в Константинополь. Они поселились при церкви святых мучеников Сергия и Вакха и все свободное время посвятили борьбе с ересью, проповедям и защите иконопочитания. Как наиболее красноречивого, Иосифа избрали посланником к Папе Римскому рассказать о сложившейся ситуации и испросить помощи. Однако по дороге его схватили подкупленные иконоборцами арабы-разбойники. Следующие шесть лет Иосиф Песнописец провел в тюрьме на Крите. И вот на Рождество ему явился святитель Николай Мирликийский и рассказал о смерти императора Льва Армянина и о прекращении гонений. Затем протянул Иосифу свиток и велел пропеть написанное в нем и затем съесть. Тотчас с Иосифа спали оковы, а дверь в камеру отворилась. Свободный инок вернулся в Константинополь. Иосиф построил церковь святителя Николая, куда принес мощи своего умершего за это время наставника. При нем был устроен монастырь. Также он построил церковь во имя апостола Варфоломея и упокоил там мощи святого. 40 дней он молился, после чего к нему явился сам апостол, возложил ему на грудь Евангелие и благословил писать церковные песнопения. После этого святой написал канон апостолу Варфоломею, а впоследствии более 300 церковных гимнов. В глубокой старости, в Великую пятницу перед Пасхой ему явился сам Господь и известил во сне о приближении кончины. Лики Ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили его душу.
Что за икона Богородицы Геронтисса?
На отвесной скале у самого моря Святой Афонской Горы находится монастырь Пантократор, основанный в 1361 году греческим императором Алексеем Стратопедархом и братом его Иоанном Примикирием. В этом монастыре хранится чудотворная икона Божией Матери «Геронтисса», что значит «Старица» или «Настоятельница». Согласно древнему преданию, первое чудо от этой иконы произошло во время строительства монастыря. Однажды ночью и икона, и все инструменты строителей, собирающихся возвести монастырь, пропали, а утром были найдены на месте современного расположения обители. Так повторялось несколько раз, пока наконец не стало ясно, что Богородица так указывает на место строительства.
В другое время в монастыре был близок к кончине ее старец-игумен. Получив откровение о своем скором отшествии, он желал перед смертью причаститься Святых Христовых Тайн и смиренно просил служащего священника поспешить с совершением Божественной литургии. Однако тот не внял просьбе старца. Тогда от находившейся в алтаре чудотворной иконы послышался грозный глас, повелевший священнику немедленно исполнить желание игумена. Он причастил умиравшего, и тот сразу же мирно отошел ко Господу. Именно после этого чуда икона, как покровительствующая старчеству, и получила название «Геронтисса».
В XVII веке в монастыре случился столь сильный голод, что братия начала постепенно расходиться. Игумен убеждал всех просить о помощи Божию Матерь и сам усердно молился. Однажды утром братья заметили, что из кладовой, где находились в то время лишь пустые сосуды, льется елей. Войдя внутрь, они были поражены: из одного кувшина, сохраняющегося, как говорят, до сих пор, масло непрерывно лилось через край. Иноки возблагодарили Пресвятую Заступницу за скорую помощь, а в память этого события на иконе был изображен кувшин с переливающимся через край елеем.
Позднее, во время нападения сарацин, случилось следующее: один из них хотел было расколоть икону на части, чтобы кощунственно раскурить свою трубку, но в то же мгновение лишился зрения. Тогда варвары бросили образ в колодец, где он пребывал более 80 лет. Перед смертью ослепший за дерзость сарацин раскаялся и заповедал своим домочадцам вновь посетить Святой Афон и указать инокам место, где находится икона. Святыня была обретена и с честью поставлена в соборном храме обители.
Один из писков с чудотворной иконы находится в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге.
Что можно делать 17 апреля 2024 года?
Положено посетить особую службу этого дня — Мариино стояние.
В этот день нужно есть только белый хлеб.
В этот день не исключена денежная прибыль, поэтому можно решаться на сделки.
Если сушишь одежду, нельзя использовать прищепки.
Из дома нужно вынести увядшие растения.
Чего нельзя делать 17 апреля 2024 года?
Нельзя затевать стирку — особенно постельного белья и полотенец.
Нельзя гонять птиц, особенно журавлей.
Нельзя есть черный хлеб.
Нельзя покупать новые вещи.