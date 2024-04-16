Мариино стояние. Что можно и что нельзя делать 17 апреля 2024 года

Иосиф Песнописец родился в I веке на Сицилии, но в детстве с родителями бежал в Пелопоннес. В 15 лет Иосиф принял решение уйти в монастырь. Будучи пресвитером, он познакомился со святым Григорием Декаполитом. Тот заметил истинное благочестие инока и взял его с собой в Константинополь. Они поселились при церкви святых мучеников Сергия и Вакха и все свободное время посвятили борьбе с ересью, проповедям и защите иконопочитания. Как наиболее красноречивого, Иосифа избрали посланником к Папе Римскому рассказать о сложившейся ситуации и испросить помощи. Однако по дороге его схватили подкупленные иконоборцами арабы-разбойники. Следующие шесть лет Иосиф Песнописец провел в тюрьме на Крите. И вот на Рождество ему явился святитель Николай Мирликийский и рассказал о смерти императора Льва Армянина и о прекращении гонений. Затем протянул Иосифу свиток и велел пропеть написанное в нем и затем съесть. Тотчас с Иосифа спали оковы, а дверь в камеру отворилась. Свободный инок вернулся в Константинополь. Иосиф построил церковь святителя Николая, куда принес мощи своего умершего за это время наставника. При нем был устроен монастырь. Также он построил церковь во имя апостола Варфоломея и упокоил там мощи святого. 40 дней он молился, после чего к нему явился сам апостол, возложил ему на грудь Евангелие и благословил писать церковные песнопения. После этого святой написал канон апостолу Варфоломею, а впоследствии более 300 церковных гимнов. В глубокой старости, в Великую пятницу перед Пасхой ему явился сам Господь и известил во сне о приближении кончины. Лики Ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили его душу.