Марго Робби заговорила о перерыве в актерской карьере

Робби рассказала, что сейчас переживает самый длинный период без съемок с момента, как сыграла главную роль в фильме «Барби». Съемочный процесс картины закончился в октябре 2022 года. Артистка отметила, что хочет «пропасть» с экранов на какое-то время. Она считает, что на данный момент надоела зрителю.

«Честно, если бы я снялась в другом фильме слишком рано, люди сказали бы: “Снова она? Мы только что провели с ней целое лето. Хватит с нас”. Я не знаю, что я буду делать дальше, но я надеюсь, что это ненадолго», — призналась актриса.

Робби также выразила желание снять фильм самой. Она отметила, что последние несколько лет хочет поработать режиссером.

«Но я всегда рассматривала это как привилегию, а не право. Я медленно приближалась к ощущению, что заслужила право быть режиссером, и сейчас чувствую, что я скоро буду готова», — заявила артистка.