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20:29 (мск), источник: РБК Life

Марго Робби выпустит книгу с нарядами из фильма «Барби»

Релиз издания «Барби: мировой тур» запланирован на 8 марта.

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Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамаль планируют выпустить книгу с образами актрисы из мирового промо-тура фильма «Барби». Об этом сообщил стилист в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Книга под названием «Барби: мировой тур» выйдет 8 марта. На выполненной в розовых тонах обложке можно увидеть Марго Робби в образе куклы, которую она сыграла в нашумевшем фильме. Сама актриса одета в блестящий топ, розовый твидовый костюм и туфли в тон наряду. В аналогичном образе Робби предстала в одном из эпизодов ленты.

Эндрю Мукамаль рассказал, что идея создания книги возникла у него в марте 2023 года. В это время стилист работал над гардеробом Марго Робби для пресс-тура «Барби».

«Каждая секунда этого процесса, каждый разговор, каждая примерка и каждая смена наряда были абсолютной радостью. Эта книга — плод любви, посвященный всем любителям Барби и поклонникам моды во всем мире. Надеюсь, вам понравится», — написал Мукамаль.

Фильм «Барби» вышел в прокат 21 июля 2023 года и установил несколько рекордов. Так, он стал самым кассовым мировым релизом в истории Warner Bros. До этого им была картина «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», удерживавшая лидерство с 2011 года.

Приключенческая комедия о кукле также была названа самым кассовым фильмом, снятым женщиной-режиссером. Так, «Барби» обошла супергероику «Чудо-женщина» 2017 года Пэтти Дженкинс.

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