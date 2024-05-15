Марфин день. Что можно и что нельзя делать 16 мая 2024 года

Кто такой Феодосий Печерский?
Мальчик родился в Василеве, который находился неподалеку от Киева. Как рассказывает журнал «Фома», с детства он не любил шумных игр и развлечений, больше тяготея к уединенной жизни и любя ходить в храм и читать. В 14 лет будущий святой лишился отца, воспитывать его стала только мать — женщина строгая. За стремление к подвижничеству она много раз наказывала сына, но тот твердо решил стать монахом. На 24-м году он тайно покинул дом и постригся по благословению преподобного Антония Печерского в Киево-Печерском монастыре с именем Феодосий.
Позже мать отыскала его и со слезами просила возвратиться домой, но святой сам убедил ее остаться в Киеве и принять постриг в обители святителя Николая на Аскольдовой могиле.
В своих подвижнических трудах Феодосий превзошел всех, кто жил вместе с ним в монастыре: носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому иноку муку. В жаркие ночи он обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам, кровь текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел псалмы. Когда он был избран игуменом, то построил новую церковь и келии, а также ввел студийский общежительный устав, списанный по его поручению в Константинополе. В тоже время он продолжал нести самые тяжелые монашеские послушания.
Скончался святой Феодосий в 1074 году. Похоронили его в выкопанной им же пещере, в которой он уединялся во время поста. Мощи подвижника были обретены в 1091 году.
Из произведений преподобного Феодосия до нас дошли шесть поучений, два послания к Великому князю Изяславу и молитва за всех христиан.
Кто такие святые мученик Тимофей и мученица Мавра?
Тимофей и Мавра жили в III веке при императоре Диоклетиане. Тимофей был юным церковным чтецом, хранителем и переписчиком Богослужебных книг. На него донесли, что он прячет в доме запрещенные христианские книги. Через 20 дней после свадьбы с Маврой Тимофея схватили и потребовали отказаться от христианской веры. Его долго мучили, но он был исцелен благодатью Божией. Его пытались склонить к отказу от веры с помощью молодой жены. Но она отказалась и тоже была подвергнута пыткам.
В итоге обоих приказали распять напротив друг друга. Мученики пробыли на кресте девять дней и девять ночей. И на десятый день мучений святые предали Господу свои души. Христиане выкупили их тела и с честью похоронили. Многие получили исцеление у мощей мучеников.
Что можно делать 16 мая 2024 года?
- В этот день варили щи из молодой поросли, в частности, щавеля или крапивы.
- Отличный день для походов в гости, прогулок, поездок и путешествий.
- Время подготовки к посадке рассады.
Чего нельзя делать 16 мая 2024 года?
- Нельзя сажать растения в грунт.
- Нельзя унывать, грустить и вспоминать неприятные.
- Нельзя покупать, дарить или принимать в подарок носовые платки.
- Нельзя выяснять отношения и ревновать.
- Нельзя заниматься строительством или ремонтом дома.