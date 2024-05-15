Марфин день. Что можно и что нельзя делать 16 мая 2024 года

В своих подвижнических трудах Феодосий превзошел всех, кто жил вместе с ним в монастыре: носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому иноку муку. В жаркие ночи он обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам, кровь текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел псалмы. Когда он был избран игуменом, то построил новую церковь и келии, а также ввел студийский общежительный устав, списанный по его поручению в Константинополе. В тоже время он продолжал нести самые тяжелые монашеские послушания.