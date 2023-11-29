Манго на мороз. Какие фрукты можно хранить в холодильнике, какие — нет

Можно хранить в холодильнике
Уроженец склонов южных гор, как ни удивительно, любит хранение в холоде. Причем даже не в отделении для фруктов, винограду требуется морозец посерьезнее — около 1−2 градусов плюсовой температуры. Лучше всего положить виноград в пищевой контейнер или в пакет с прорезями, небольшая вентиляция избавит его от конденсата и продлит срок хранения.
При комнатной температуре виноград очень быстро темнеет, теряет свежий вид и гниет. Поэтому из холодильника нужно доставать только порцию, которую намереваетесь съесть в течение пары часов.
Хурма отлично лежит в холодильнике. Причем, если вы поняли, что хурма слегка вяжет, то ее лучше подержать час-два в морозилке, а потом уже есть — вяжущий вкус уйдет. Если же хурма просто сладкая и мягкая, то ее нужно положить в отделение для овощей и фруктов, без полиэтиленового пакета, хвостиками вниз. Также стоит хорошо завернуть каждый фрукт в бумагу, так они будут меньше портиться. Но имейте в виду, что зрелая хурма и в холодильнике не будет долго лежать, пара дней — и фрукты начнут расплываться.
Им нужна температура в районе 5−6 градусов тепла. Поэтому подойдет ящик для хранения овощей. Лучше всего не класть мандарины и апельсины рядом с другими фруктами и овощами. Особенно избегать соседства с яблоками, бананами. Эти фрукты выделяют этилен и могут способствовать быстрой порче других фруктов рядом.
Мандарины, апельсины и лимоны нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах, в них они начинают плесневеть и гнить. Вместо этого можно переложить фрукты листами пергамента.
Отлично хранятся в холодильнике. Им только нужна более низкая темпетарура, как и винограду. Поэтому лучше всего класть на верхнюю полку, подальше от ящиков для овощей.
Еще один важный момент: не храните яблоки рядом с другими фруктами. Яблоки активно выделяют этилен и будут способствовать тому, что другие продукты рядом с ними будут перезревать.
Яблоки можно хранить в полиэтиленовом пакете, но лучше сделать зубочисткой в нем несколько проколов, чтобы не собирался конденсат.
Манго может лежать в холодильнике в течение 10−14 дней и сохранять свежесть. Ему подойдет зона хранения овощей и фруктов. Хорошо упаковывать манго в бумажные пакеты.
Если вам попался недозрелый манго, то за пару дней до употребления его лучше извлечь из холодильника и оставить при комнатной температуре дозревать. Все в том же бумажном пакете. В холодильнике манго не дозреет, а в тепле — пожалуйста.
Целые неразрезанные бахчевые, арбуз и дыню, нужно хранить при комнатной температуре. Важно, чтобы не было ее резких перепадов: рядом не находились источники тепла, не было потоков холодного воздуха, сквозняков. Целые фрукты лучше не класть в холодильник, от этого будут портиться вкус и аромат.
Но если вы разрезали арбуз или дыню, то хранить их придется в холодильнике. И недолго. Желательно съесть разрезанные фрукты в течение суток.
Для ананаса хранение в холодильнике — слишком влажная среда. Есть вероятность, что экзотический фрукт быстро начнет гнить. Поэтому лучше оставить его при комнатной температуре, желательно чтобы было 18−20 градусов. При хранении лучше завернуть ананас в бумагу. Зрелый ананас долго не пролежит — несколько дней, и его нужно будет съесть.
Нежный зеленый плод с большой косточкой — тоже фрукт. И он любит тепло. Лучше всего хранить авокадо завернутым в бумагу и при комнатной температуре. Пока он хранится, то плод дозреет, так как часто он продается слегка твердым.
В холодильнике она теряет аромат. Поэтому лучше хранить ее при комнатной температуре, не мытой и не очищенной от зеленых плодоножек. Долго спелая клубника не хранится, пара дней — и начинает портиться.
В холодильнике они быстрее чернеют. Так что лучше хранить бананы при комнатной температуре, обернув их хвостики пергаментом или бумагой. Еще неплохо разделить гроздь бананов на отдельные фрукты.
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