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Малый парад из четырех планет пройдет 3 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. В понедельник 4 планеты выстроятся рядом в секторе 20−30 градусов, образуя малый парад. С Земли это явление не будет видно из-за ярких солнечных лучей, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Источник: Phys.org/NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

«В понедельник Венера, Юпитер, Меркурий и Уран окажутся [рядом] в секторе 20−30 градусов, но вблизи Солнца, поэтому это невидимый малый парад планет, [с Земли он не наблюдается]», — сказала Кошман корреспонденту ТАСС, отметив, что такие явления происходят каждые 20 лет.

Помимо четырех планет, располагающихся близко друг к другу, по одну сторону от Солнца окажутся еще Марс, Нептун и Сатурн. В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая в понедельник будет находиться недалеко от Марса.

Если бы в секторе 20−30 градусов оказались не четыре, а пять планет, это был бы большой парад планет, который наблюдается гораздо реже, отметила астроном.

«А если исходить не из близости планет, а из их расположения на одной прямой, то такое событие может происходить раз в многие миллионы лет», — заключила она.