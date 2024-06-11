Мало жуем. Как диета сделала зубы мудрости проблемой

Очень часто в кресле стоматолога можно услышать, что зубы мудрости нужно удалить. Они растут неправильно, упираются в щеку, нарушают прикус, мешают соседним зубам. Но ведь еще у наших бабушек и дедушек не было особых проблем с ними. Почему же в наши дни стоматологи стараются их удалять?
Оказывается, сильно изменилась диета людей и это влияет на зубы мудрости, объяснил aif.ru Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель стомалотогической клиники:
— Действительно, в последние годы наблюдается тенденция к демонизации зубов мудрости среди стоматологов. Медицинская общественность стремится представить их как источники разнообразных проблем, включая нарушение прикуса, болевые синдромы в суставах и повреждение соседних зубов. Врачи нередко советуют немедленное удаление этих зубов, аргументируя это тем, что они якобы ухудшают состояние полости рта. Но мнение это представляется мне спорным.
Зубы мудрости могут вызывать проблемы, такие как воспаление десен (перикоронарит), образование фолликулярных кист и повреждение соседних зубов. В то же время нет исследований, что зубы мудрости неизбежно приводят к скученности центральных резцов. Дело в том, что с возрастом состояние зубов естественным образом ухудшается. Так что возлагать ответственность за проблемы исключительно на зубы — неправильно.
С другой стороны, проблемы с этими зубами есть. Одна только наша внутренняя статистика показывает, что примерно в 8 обращениях из 10 клиенты сталкиваются с этой проблемой.
Виновата еда
Что же случилось? Почему с зубами мудрости возникают проблемы? Этот феномен можно объяснить эволюцией устройства полости рта у человека. Раньше люди потребляли более грубую пищу, требующую больше усилий для ее пережевывания — из-за этого их челюсти были больше и могли вмещать все зубы, включая зубы мудрости.
Однако в современном мире диета стала более мягкой, поэтому нагрузка на челюсти уменьшилась. Сами челюсти современных людей тоже стали меньше, и пространства для зубов мудрости часто оказывается недостаточно. Из-за этого зубы мудрости не могут прорезаться так же, как все остальные зубы. Они могут застревать на полпути, не прорезываться вовсе или упираться в щеку при прорезывании. Все это приводит к дискомфорту и различным стоматологическим проблемам.
Нужно ли удалять
Несомненно решение должен принимать специалист.
Удаление зубов мудрости необходимо в случае ортодонтических оснований, которые может определить только специалист. Также удаление рекомендуется, если пациент не может качественно ухаживать за этими зубами, что может привести к их поражению и повреждению соседних зубов.
Если зубы мудрости неправильно прорезались или наклонены, это тоже может стать причиной повреждения соседних зубов.
Недопустимо бессистемное удаление зубов, нужно делать тщательный осмотр, рентгеновские снимки, компьютерную томографию. И только на основе анализа данных этих исследований врач принимает решение. Нельзя удалять зубы просто так, на всякий случай.
Следует помнить, что удаление зубов мудрости, как и любое хирургическое вмешательство, сопряжено с рисками осложнений. При наличии показаний рекомендуется выполнять операцию в прохладное время года, чтобы минимизировать риск отеков, которые могут возникнуть из-за высокой температуры.
В случаях, когда зубы мудрости недопрорезаны, операция может быть травматичной, требующей разреза и распиливания зуба с последующим наложением швов. Период заживления может длиться от нескольких дней до нескольких недель.