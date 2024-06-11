Мало жуем. Как диета сделала зубы мудрости проблемой

Однако в современном мире диета стала более мягкой, поэтому нагрузка на челюсти уменьшилась. Сами челюсти современных людей тоже стали меньше, и пространства для зубов мудрости часто оказывается недостаточно. Из-за этого зубы мудрости не могут прорезаться так же, как все остальные зубы. Они могут застревать на полпути, не прорезываться вовсе или упираться в щеку при прорезывании. Все это приводит к дискомфорту и различным стоматологическим проблемам.