Мальчик из Ингушетии поставил мировой рекорд по количеству приседаний

«Абдул-Рахману Гетагазову 10 лет. С раннего детства он занимается спортом, ходит на вольную борьбу. В семь лет ребенок увлекся приседаниями, ради любопытства стал делать их на время. За три года отработал технику, выносливость и начал готовиться к мировому рекорду. Неофициально мальчик его установил, присев 5 900 раз за три часа. А при поддержке местного ресторана и стоматологической клиники, накануне Абдул-Рахман сделал рекорд официальным. В республику для этого приехали специалисты и эксперты, которые зафиксировали новый мировой рекорд — мальчик присел за четыре часа 7 743 раза», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.