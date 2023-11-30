Мальчик из Ингушетии поставил мировой рекорд по количеству приседаний
Десятилетний Абдул-Рахман Гетагазов из Ингушетии установил первый мировой рекорд по количеству приседаний. Он присел 7743 раза за четыре часа.
Десятилетний Абдул-Рахман Гетагазов из Ингушетии установил первый мировой рекорд по количеству приседаний. Он присел 7743 раза за четыре часа.
«Абдул-Рахману Гетагазову 10 лет. С раннего детства он занимается спортом, ходит на вольную борьбу. В семь лет ребенок увлекся приседаниями, ради любопытства стал делать их на время. За три года отработал технику, выносливость и начал готовиться к мировому рекорду. Неофициально мальчик его установил, присев 5 900 раз за три часа. А при поддержке местного ресторана и стоматологической клиники, накануне Абдул-Рахман сделал рекорд официальным. В республику для этого приехали специалисты и эксперты, которые зафиксировали новый мировой рекорд — мальчик присел за четыре часа 7 743 раза», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.
Президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко отметил, что это первый мировой рекорд по количеству приседаний. «На данный момент такого рекорда нет, он устанавливается первый раз. Это запредельные возможности человеческого тела», — приводятся его слова в сообщении.
Организаторы мероприятия подарили мальчику автомобиль, который юный спортсмен хочет отдать своему отцу. «Абдул-Рахман не собирается останавливаться на достигнутом и теперь целится в рекорд по качанию пресса», — заключили в правительстве Ингушетии.