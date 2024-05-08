Малайзия намерена ввести «дипломатию орангутангов»

Пекин уже давно использует «панда-дипломатию» как форму мягкой силы. Китай продолжает давнюю императорскую традицию — одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. При этом зарубежные зоопарки должны вернуть потомство панд в течение нескольких лет после его рождения, чтобы оно могло присоединиться к программе разведения в КНР.