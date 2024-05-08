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Малайзия намерена ввести «дипломатию орангутангов»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла в рамках инициативы «дипломатии орангутангов», аналогичной китайской панда-дипломатии, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани в социальной сети X.

Источник: РИА "Новости"

«Дипломатия орангутанов» покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия", — написал министр.

По его словам, стратегия «дипломатии орангутанов» предоставит находящихся под угрозой исчезновения приматов странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, особенно крупным импортерам, таким как Евросоюз и Индия.

Орангутанги находятся под критической угрозой исчезновения, при этом наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания из-за вырубки леса, расширения сельского хозяйства, особенно плантаций пальмового масла, и развития инфраструктуры.

Пекин уже давно использует «панда-дипломатию» как форму мягкой силы. Китай продолжает давнюю императорскую традицию — одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. При этом зарубежные зоопарки должны вернуть потомство панд в течение нескольких лет после его рождения, чтобы оно могло присоединиться к программе разведения в КНР.