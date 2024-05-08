Малайзия намерена ввести «дипломатию орангутангов»

«Дипломатия орангутанов» покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия", — написал министр.
По его словам, стратегия «дипломатии орангутанов» предоставит находящихся под угрозой исчезновения приматов странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, особенно крупным импортерам, таким как Евросоюз и Индия.
Орангутанги находятся под критической угрозой исчезновения, при этом наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания из-за вырубки леса, расширения сельского хозяйства, особенно плантаций пальмового масла, и развития инфраструктуры.
Пекин уже давно использует «панда-дипломатию» как форму мягкой силы. Китай продолжает давнюю императорскую традицию — одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. При этом зарубежные зоопарки должны вернуть потомство панд в течение нескольких лет после его рождения, чтобы оно могло присоединиться к программе разведения в КНР.