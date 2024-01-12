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18:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Маланьев день. Что можно и нельзя делать 13 января 2024 года

13 января 2024 года верующие чтят память Мелании Римляныни. На Руси вечер этого дня назывался щедрым. Поскольку этот день предшествует празднику старого нового года, с почитанием святой связано понятие изобилия, больших приготовлений — Маланьины сборы: «Наряжается, что Маланья на свадьбу».

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Источник: Аргументы и факты

Кто такая Мелания Римляныня?

Мелания родилась в конце IV века в Риме в семье богатого сенатора Валерия Публиколы. Мелания хотела сохранить целомудрие, но в 14 лет ее насильно выдали замуж и настояли на продолжении рода. После двух младенческих смертей супруг, видя страдания жены, дал обет целомудрия и завещал ей все свои владения. Затем она по примеру своей бабушки Мелании раздала все имущество, освободила рабов. Из-за гонений вместе с мужем, бабушкой и другими христианами она бежала в Северную Африку.

В городе Тагасте (современный Алжир) Мелания основала два монастыря. И еще один, близ Елеонской горы, когда семья перебралась в Иерусалим. Монастырь святой Мелании был разрушен в 614 году во время нашествия персов, однако ее пещера на Масличной горе и ныне почитается христианами. Предчувствуя скорую смерть, Мелания отправилась в Вифлеем, чтобы принять участие в Рождественской службе, и после с миром приняла кончину.

Что можно делать 13 января 2024 года?

  • Принято готовить богатый стол и ждать гостей. Предпочтительны угощения из свинины как символ благополучия.
  • За день женщинам следует три раза поменять наряд.
  • Это лучший день святочного периода для гаданий.
  • Важный день для благотворительности, нужно оказать помощь нищим, старикам, вдовам или сиротам.

Что нельзя делать 13 января 2024 года?

  • Нельзя начинать с разговоров, сперва надо умыться.
  • Нельзя скандалить.
  • Нельзя считать мелочь и давать в долг.
  • Нельзя садиться за праздничный стол в черной одежде.

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