Маланьев день. Что можно и нельзя делать 13 января 2024 года

Мелания родилась в конце IV века в Риме в семье богатого сенатора Валерия Публиколы. Мелания хотела сохранить целомудрие, но в 14 лет ее насильно выдали замуж и настояли на продолжении рода. После двух младенческих смертей супруг, видя страдания жены, дал обет целомудрия и завещал ей все свои владения. Затем она по примеру своей бабушки Мелании раздала все имущество, освободила рабов. Из-за гонений вместе с мужем, бабушкой и другими христианами она бежала в Северную Африку.