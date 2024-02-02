Максим Исповедник. Что можно и что нельзя делать 3 февраля 2024 года

Кто такой Максим Исповедник?
Максим родился в Константинополе в конце VI века в благочестивой христианской семье. С ранней юности он занимался наукой, углубленно изучал философию, грамматику и риторику. А когда подрос, был принят на государственную службу и благодаря учености и старательности добился должности первого секретаря императора Ираклия. Однако придворная жизнь не была приятна Максиму, поэтому он ушел со службы и удалился в Хрисопольскую обитель, где принял постриг и вскоре стал игуменом монастыря. Около 640 года по поручению иерусалимского патриарха Софрония Максим перешел в монастырь возле Карфагена. Он начал углубленно изучать учение об Иисусе Христе и иные богослужебные книги.
Вскоре он был признан как богослов и писатель. К тому же Максима стали почитать как человека святой жизни, его авторитет был велик. Он стал важным советником правителя Африки Григория. Но позже из-за межцерковных разногласий Максим попал в заключение и на суд императору, который длился очень долго. Максима обвиняли в том, что он не истинный христианин, ненавидит царя
Что нужно делать 3 февраля 2024 года?
— Нужно погасить все размолвки с супругом.
— Хорошо помолиться о спокойной семейной жизни и защите.
— Вечер лучше провести дома с семьей.
Что нельзя делать 3 февраля 2024 года?
— Нельзя давать в долг соль.
— Нельзя ссориться с близкими.
— Нельзя покидать жилище после заката.
— Нельзя произносить слова проклятий.