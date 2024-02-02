Максим Исповедник. Что можно и что нельзя делать 3 февраля 2024 года

Вскоре он был признан как богослов и писатель. К тому же Максима стали почитать как человека святой жизни, его авторитет был велик. Он стал важным советником правителя Африки Григория. Но позже из-за межцерковных разногласий Максим попал в заключение и на суд императору, который длился очень долго. Максима обвиняли в том, что он не истинный христианин, ненавидит царя и т. д. Но каждый раз Максим доказывал беспочвенность обвинений. Его то выпускали, то опять отправляли под суд. И в конце концов его с двумя учениками приговорили к избиению воловьими жилами. После Максиму и одному из учеников отрезали язык, но они продолжили проповедовать, отрезали правые руки, чтобы они не могли писать, а после провели по городу, избивая и оскорбляя. Потом его отправили в ссылку в Грузию, где он и умер. На могиле Максима стали происходить разнообразные чудеса. Но реабилитировали его доброе имя лишь через много лет, на VII Вселенском Соборе.