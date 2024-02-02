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Максим Исповедник. Что можно и что нельзя делать 3 февраля 2024 года

3 февраля 2024 года вспоминают преподобного Максима Исповедника, которого в народе прозвали Максимом-утешителем. В этот день наши предки проводили особый обряд на укрепление семейных отношений: супруги выходили во двор, взявшись за руки, и вставали под ветку дерева, откуда смахивали на себя снег. Считалось, что это защищает от ссор.
Источник: Аргументы и факты

Кто такой Максим Исповедник?

Максим родился в Константинополе в конце VI века в благочестивой христианской семье. С ранней юности он занимался наукой, углубленно изучал философию, грамматику и риторику. А когда подрос, был принят на государственную службу и благодаря учености и старательности добился должности первого секретаря императора Ираклия. Однако придворная жизнь не была приятна Максиму, поэтому он ушел со службы и удалился в Хрисопольскую обитель, где принял постриг и вскоре стал игуменом монастыря. Около 640 года по поручению иерусалимского патриарха Софрония Максим перешел в монастырь возле Карфагена. Он начал углубленно изучать учение об Иисусе Христе и иные богослужебные книги.

Вскоре он был признан как богослов и писатель. К тому же Максима стали почитать как человека святой жизни, его авторитет был велик. Он стал важным советником правителя Африки Григория. Но позже из-за межцерковных разногласий Максим попал в заключение и на суд императору, который длился очень долго. Максима обвиняли в том, что он не истинный христианин, ненавидит царя и т. д. Но каждый раз Максим доказывал беспочвенность обвинений. Его то выпускали, то опять отправляли под суд. И в конце концов его с двумя учениками приговорили к избиению воловьими жилами. После Максиму и одному из учеников отрезали язык, но они продолжили проповедовать, отрезали правые руки, чтобы они не могли писать, а после провели по городу, избивая и оскорбляя. Потом его отправили в ссылку в Грузию, где он и умер. На могиле Максима стали происходить разнообразные чудеса. Но реабилитировали его доброе имя лишь через много лет, на VII Вселенском Соборе.

Что нужно делать 3 февраля 2024 года?

— Нужно погасить все размолвки с супругом.

— Хорошо помолиться о спокойной семейной жизни и защите.

— Вечер лучше провести дома с семьей.

Что нельзя делать 3 февраля 2024 года?

— Нельзя давать в долг соль.

— Нельзя ссориться с близкими.

— Нельзя покидать жилище после заката.

— Нельзя произносить слова проклятий.