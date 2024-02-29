Макариев день. Что можно и что нельзя делать 1 марта 2024 года

Кто такой святитель Макарий?
Макарий родился в 1835 году во Владимирской губернии. Окончив семинарию, он по собственному желанию отправился в далекую Алтайскую миссию. Там он принял монашеский постриг и священнический сан, после чего долгие десятилетия проповедовал среди алтайцев на их родном языке, став для этого народа настоящим духовным отцом. Уже в преклонных годах Макарий был назначен Московским и Коломенским митрополитом. Но в 1917 года либеральное Временное правительство в нарушение всех церковных канонов уволило митрополита Макария с Московской кафедры: 82-летнего владыку сослали в фактическое заточение в стенах Николо-Угрешской обители.
Последние годы жизни митрополит Макарий был очень немощен, но всегда с большой теплотой и любовью принимал немногочисленных посетителей, в числе которых неоднократно бывал и Патриарх Тихон. Святитель почил в феврале 1926 года, уже после закрытия Николо-Угрешской обители, в посёлке Котельники Московской области. Три десятилетия спустя его нетленные мощи были перенесены в Троице-Сергиеву Лавру.
Кто такой богослов Памфил?
Памфил родился в III веке в Берите Финикийском и получил блестящее образование, ездил в Александрию, занимал гражданские должности, а потом стал пресвитером в Кесарии Палестинской. Он являлся крупнейшим богословом своего времени. Памфил посвятил себя занятиям христианской литературой, в том числе изучению трудов Оригена, которые собственноручно переписал. Благодаря нему появилась большая библиотека, состоявшая из 30 тыс. томов. Кроме того, при церкви Памфил организовал богословскую школу. Он обратил в христианство многих язычников.
Памфилу в служении Богу помогали святой Валент, диакон Елийской церкви, и святой Павел. Все трое были заключены на два года в темницу правителем Кесарии Палестинской Урбаном. В годы правления его преемника Фирмилиана их казнили вместе с другими мучениками. Согласно преданию, их имена приводятся в таком порядке: Памфил пресвитер, Валент диакон, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия.
Что можно делать 1 марта 2024 года?
— День нужно провести тихо.
— Вечером можно пригласить гостей или сходить в гости.
Что нельзя делать 1 марта 2024 года?
— Нельзя ссориться.
— Нельзя одалживать деньги.
— Нельзя шить и вязать.
— Нельзя стричь ногти.