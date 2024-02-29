Макариев день. Что можно и что нельзя делать 1 марта 2024 года

Макарий родился в 1835 году во Владимирской губернии. Окончив семинарию, он по собственному желанию отправился в далекую Алтайскую миссию. Там он принял монашеский постриг и священнический сан, после чего долгие десятилетия проповедовал среди алтайцев на их родном языке, став для этого народа настоящим духовным отцом. Уже в преклонных годах Макарий был назначен Московским и Коломенским митрополитом. Но в 1917 года либеральное Временное правительство в нарушение всех церковных канонов уволило митрополита Макария с Московской кафедры: 82-летнего владыку сослали в фактическое заточение в стенах Николо-Угрешской обители.