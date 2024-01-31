Макарьев день. Что можно и что нельзя делать 1 февраля 2024 года

Макарий был родом из села Птинапор (Египет), поэтому в историю Церкви он еще вошел и как Макарий Египетский. Как рассказывает журнал «Фома», по желанию родителей в молодости он женился, но быстро овдовев, углубился в веру, часто посещая храм и читая Священное Писание. При этом он продолжал ухаживать за престарелыми родителями. После смерти родителей Макарий долго молился, чтобы Господь послал ему духовного наставника и такой наставник нашелся — им стал старец-инок, живший в пустыне близ селения. Таким образом, свое первое духовное возмужание Макарий прошел, живя в отдельной келье рядом со своим учителем. Однако главным наставником преподобного стал другой великий подвижник, основатель монашества — святой Антоний Великий. С ним святой Макарий жил долгое время, а затем, по его совету, удалился в Скитскую пустыню Египта, где и просиял своими духовными подвигами.