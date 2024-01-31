Макарьев день. Что можно и что нельзя делать 1 февраля 2024 года

Кто такой Макарий Великий?
Макарий был родом из села Птинапор (Египет), поэтому в историю Церкви он еще вошел и как Макарий Египетский. Как рассказывает журнал «Фома», по желанию родителей в молодости он женился, но быстро овдовев, углубился в веру, часто посещая храм и читая Священное Писание. При этом он продолжал ухаживать за престарелыми родителями. После смерти родителей Макарий долго молился, чтобы Господь послал ему духовного наставника и такой наставник нашелся — им стал старец-инок, живший в пустыне близ селения. Таким образом, свое первое духовное возмужание Макарий прошел, живя в отдельной келье рядом со своим учителем. Однако главным наставником преподобного стал другой великий подвижник, основатель монашества — святой Антоний Великий. С ним святой Макарий жил долгое время, а затем, по его совету, удалился в Скитскую пустыню Египта, где и просиял своими духовными подвигами.
Святого Макария называли «юношей-старцем», так как, едва достигнув 30 лет, он проявил себя опытным иноком. Как и Антоний Великий, преподобный Макарий претерпел многие нападения от бесов, выйдя из них победителем, за что Господь даровал ему дар исцеления больных и даже воскрешения мертвых. Когда Макарию исполнилось 40 лет, он принял священство и был поставлен настоятелем иноков, живших в Скитской пустыне. Молитва преподобного многих спасала в опасных обстоятельствах жизни и сохраняла от бед и искушений, а о его милосердии говорили так: «Как Бог покрывает мир, так и авва Макарий покрывал согрешения, которые он, и, видя, как бы не видел, и, слыша, как бы не слышал». Преподобный провел в монашеских подвигах 60 лет.
Что можно делать 1 февраля 2024 года?
Традиционно в этот день старались не работать, а ходить друг к другу в гости и пить чай из самовара. Если работать надо, в гости надо ходить вечером.
В старину верили, что в этот день снятся вещие сны.
Отличный день для начала всего нового — будет сопутствовать удача.
Что нельзя делать 1 февраля 2024 года?
Нельзя одеваться в черный цвет.
Лучше не впускать в дом незнакомцев.
Нельзя стричься.
Нельзя в речи использовать бранные слова.