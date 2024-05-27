Магнитное поле Урана порождается водой с двумя «лишними» протонами

Данное открытие было совершено группой российских и китайских химиков под руководством профессора Нанкайского университета (Китай) Дуна Сяо при изучении того, как меняются свойства молекул воды при взаимодействиях с плавиковой кислотой, соединением фосфора и водорода, при высоких температурах и давлениях. Ученых интересовало, будут ли в подобных условиях возникать ионы акводия, содержащие в себе сразу четыре атома водорода и один атом кислорода.