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Магнитная буря усилилась на Земле до предпоследнего уровня мощности

Уровень G4 предполагает, что могут быть зафиксированы, в частности, серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

Источник: Jonathan Borba/CCO

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле усилилась до очень сильного уровня G4 в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Ранее сообщалось о начале сильной магнитной бури на Земле.

Предыдущая магнитная буря уровня G4 была зарегистрирована учеными 24 марта 2024 года.