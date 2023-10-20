Магический прилив: в Китае на реке Цяньтан появилась «рыбья чешуя»

В 2021 году ученые обнаружили еще одно уникальное природное явление: при определенных условиях приливные волны имеют спиралевидную форму, схожую с рыбьей чешуей на поверхности воды. Поэтому этот эффект стал известен как «прилив рыбьей чешуи». До сих пор ученые спорят над причинами его возникновения.

По одной из версий, в районе существуют вращающиеся течения, а это означает, что прилив не просто движется вглубь суши, а еще и меняет свое направление, сохраняя скорость. «Две группы волн, вызванных приливом, сталкиваются под углом, создавая несколько корявые условия и очень крутой рисунок», — объясняют эксперты. Также существует мнение, что Луна и Солнце играют большую роль в этом явлении, как и форма эстуария — очень узкого в устье реки, но широкого в месте, где впадает в море.