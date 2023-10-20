16:28 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Магический прилив: в Китае на реке Цяньтан появилась «рыбья чешуя»

Это уникальное природное явление.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Устье китайской реки Цяньтан в провинции Чжэцзян издавна известно самыми сильными приливными волнами высотой до десяти метров, движущимися вверх по течению.

В 2021 году ученые обнаружили еще одно уникальное природное явление: при определенных условиях приливные волны имеют спиралевидную форму, схожую с рыбьей чешуей на поверхности воды. Поэтому этот эффект стал известен как «прилив рыбьей чешуи». До сих пор ученые спорят над причинами его возникновения.

По одной из версий, в районе существуют вращающиеся течения, а это означает, что прилив не просто движется вглубь суши, а еще и меняет свое направление, сохраняя скорость. «Две группы волн, вызванных приливом, сталкиваются под углом, создавая несколько корявые условия и очень крутой рисунок», — объясняют эксперты. Также существует мнение, что Луна и Солнце играют большую роль в этом явлении, как и форма эстуария — очень узкого в устье реки, но широкого в месте, где впадает в море.

Однако, несмотря на существование нескольких версий, это явление остается очень редким и до сих пор является предметом изучения.

Ранее редкое явление запечатлел турист в Патагонии.

Анна Морозова

Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь