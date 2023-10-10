Лжец или фантазёр? Что делать, если ребёнок говорит неправду

Наш эксперт — психолог Елена Скворцова.

Малыш слышит сказки, в которых добро всегда побеждает зло, а героем обязательно оказывается достойный человек. Но мы умалчиваем, что в жизни так происходит далеко не всегда. Родители хотят, чтобы их чадо адаптировалось в обществе, оставаясь при этом честным. Возможно ли такое? Безусловно!

Двойные стандарты

Прежде чем обвинять и стыдить ребёнка, давайте сами себе честно ответим на вопрос: как часто мы, взрослые, обманываем других? Проведённый социологами опрос показал, что в среднем человек говорит неправду 1−2 раза в день. Ложь — явление социальное. Она в нашем обществе как цемент, с помощью которого мы выстраиваем свои отношения с миром: придерживаемся правил хорошего тона и о чём-то умалчиваем, произносим комплименты, но при этом немного льстим друг другу… Получается, мы живём в мире двойных стандартов. И наши дети с самого раннего возраста окутаны «сладкой ложью».

Однако понять, где проходит тонкая грань между ложью «ради приличия» и откровенным обманом, маленькому человеку не всегда по силам. Когда его мифический друг рассказывает фантастические истории, родители умиляются. Но если тот же вымышленный друг разбивает чашку, близкие сердятся и обвиняют малыша во лжи.

Совершенно естественно, что родители, впервые столкнувшись с детской ложью, опасаются, как бы ребёнок не вырос хроническим лжецом. Не стоит драматизировать. Будет ли человек обманывать постоянно, зависит от многих факторов — от индивидуальных черт характера, влияния семьи и друзей, интеллекта, умения адаптироваться.

Чем младше ребёнок, тем больше он зависим от взрослых, особенно от родителей и тех людей, которым всецело доверяет. По мере взросления малыш становится более самостоятельным и автономным, сталкивается с бóльшими ограничениями (в детском саду, школе). Именно нарушение этих ограничений часто приводит к обману. Когда ребёнок впервые говорит неправду, он «ломает» всемогущество взрослых, понимая, что у него есть своя, скрытая от родителей жизнь. Этот этап очень важен для нормального формирования личностных границ, представления о своём «я».

Оттачивая мастерство

Для каждого периода развития ребёнка характерны свои особенности.

Уже в 8 месяцев малыш может использовать притворный смех или фальшивый плач, чтобы привлечь внимание родителей.

К 3−4 годам ребёнок учится скрывать информацию и врать вполне осознанно, для того чтобы избежать наказания.

В 4−5 лет прекрасно понимает: врать плохо. Однако прибегает к этому, потому что хочет быть хорошим, выставить себя в лучшем свете, добиться похвалы.

В 5−6 лет происходит столкновение реального мира и фантазий ребёнка. Появляется много новых впечатлений, знаний, которые без творческого воображения сложно переработать. Некоторые малыши, чтобы отгородиться от пугающей реальности, начинают активно выдумывать себе друзей, обстоятельства, сочинять невероятные истории.

В 7−8 лет дети считают ложью любые высказывание и поступок, не соответствующие действительности. Чаще всего ложь в этом возрасте связана с учёбой. Ведь, с одной стороны, учителя и одноклассники подтверждают мысль, что врать нехорошо. С другой — честность не всегда одобряется (человека считают ябедой) и нередко приводит к неприятным последствиям. У школьников возникает желание обмануть, если родители требуют хороших оценок, — слишком велика конкуренция среди детей.

Если детей наказывают за незначительные провинности, плохую успе­ваемость, то страх перед наказанием превышает страх перед обманом. В таком случае ложь становится способом избежать боли и страдания.

В 11−12 лет ребёнок уже не рассматривает ложь как абсолютное зло. Многие правила, которые прежде считались незыблемыми, подвергаются сомнению или опровергаются. В этом возрасте дети очень зависят от влияния сверстников. Для многих подрост­ков ложь — способ отделиться от родителей, достичь независимости. Дети могут обманывать, чтобы защитить друга, добиться восхищения сверстников. Также в этот период они нередко провоцируют взрослых, специально вызывают на эмоции, которых им не хватает.

Главное, что надо помнить родителям: ложь — это естественная и нормальная часть взросления. Бить тревогу стоит только в том случае, если она становится нормой жизни. Обман — явный сигнал о том, что в реальности происходит нечто, с чем ребёнок не может справиться.

Важно!

Не требуйте от своего ребёнка того, чего не делаете сами. И не просите то, что он не может выполнить. Подумайте, реально ли брать с него слово, чтобы он больше никогда не врал? Вы же сами не способны на такое, так не требуйте этого и от малыша. С ребёнком всегда можно договориться. Откровенный разговор — это единственная возможность наладить отношения, сделать их честными и открытыми. Помните: путь упрёков и обвинений — дорога в никуда.

С возрастом ложь становится всё более виртуозной, и уличить ребёнка в обмане бывает сложнее. К тому же у детей улучшается способность распознавать чужой обман.

Исправить ситуацию

Чтобы предотвратить обман, родителям придётся в первую очередь поработать над собой.

1. Будьте честными с детьми. Не ищите оправдания своим ошибкам и не прикрывайтесь «ложью во спасение». Обманули ребёнка? Признайтесь и по­просите прощения.

2. Не задавайте провокационные вопросы, которые ставят человека в неудобное положение. Как правило, за этим стоит желание пристыдить или даже унизить ребёнка, а это ещё больше разрушает ваши отношения.

3. Не стыдите ребёнка (особенно при посторонних), даже если он вас обманул. Дети не услышат ваших нравоуче­ний, но пропасть между вами станет глубже. Открытый разговор без обвинений даст гораздо больше. Говорите о своих чувствах без осуждения и оскорблений.

4. Устраните любые ситуации, когда ваши слова расходятся с делом, не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. А сказали — делайте.

5. Если уличили ребёнка во лжи, в первую очередь попробуйте оправдать его. Подумайте, для чего он это сделал, какие чувства испытывал.

6. Обязательно хвалите и поддерживайте ребёнка, если он в чём-то признался. Скажите, что хотя и не одобряете поступок, но гордитесь тем, что он сказал правду.

Проверьте себя

Вы растите хронического лжеца, если: