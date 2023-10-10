Лжец или фантазёр? Что делать, если ребёнок говорит неправду
Вы уже несколько раз замечали, что ребёнок говорит неправду. Как поступить: наказывать, разговаривать или не обращать внимания?
Вы уже несколько раз замечали, что ребёнок говорит неправду. Как поступить: наказывать, разговаривать или не обращать внимания?
Наш эксперт — психолог Елена Скворцова.
Малыш слышит сказки, в которых добро всегда побеждает зло, а героем обязательно оказывается достойный человек. Но мы умалчиваем, что в жизни так происходит далеко не всегда. Родители хотят, чтобы их чадо адаптировалось в обществе, оставаясь при этом честным. Возможно ли такое? Безусловно!
Прежде чем обвинять и стыдить ребёнка, давайте сами себе честно ответим на вопрос: как часто мы, взрослые, обманываем других? Проведённый социологами опрос показал, что в среднем человек говорит неправду 1−2 раза в день. Ложь — явление социальное. Она в нашем обществе как цемент, с помощью которого мы выстраиваем свои отношения с миром: придерживаемся правил хорошего тона и о чём-то умалчиваем, произносим комплименты, но при этом немного льстим друг другу… Получается, мы живём в мире двойных стандартов. И наши дети с самого раннего возраста окутаны «сладкой ложью».
Однако понять, где проходит тонкая грань между ложью «ради приличия» и откровенным обманом, маленькому человеку не всегда по силам. Когда его мифический друг рассказывает фантастические истории, родители умиляются. Но если тот же вымышленный друг разбивает чашку, близкие сердятся и обвиняют малыша во лжи.
Совершенно естественно, что родители, впервые столкнувшись с детской ложью, опасаются, как бы ребёнок не вырос хроническим лжецом. Не стоит драматизировать. Будет ли человек обманывать постоянно, зависит от многих факторов — от индивидуальных черт характера, влияния семьи и друзей, интеллекта, умения адаптироваться.
Чем младше ребёнок, тем больше он зависим от взрослых, особенно от родителей и тех людей, которым всецело доверяет. По мере взросления малыш становится более самостоятельным и автономным, сталкивается с бóльшими ограничениями (в детском саду, школе). Именно нарушение этих ограничений часто приводит к обману. Когда ребёнок впервые говорит неправду, он «ломает» всемогущество взрослых, понимая, что у него есть своя, скрытая от родителей жизнь. Этот этап очень важен для нормального формирования личностных границ, представления о своём «я».
Для каждого периода развития ребёнка характерны свои особенности.
Уже в 8 месяцев малыш может использовать притворный смех или фальшивый плач, чтобы привлечь внимание родителей.
К 3−4 годам ребёнок учится скрывать информацию и врать вполне осознанно, для того чтобы избежать наказания.
В 4−5 лет прекрасно понимает: врать плохо. Однако прибегает к этому, потому что хочет быть хорошим, выставить себя в лучшем свете, добиться похвалы.
В 5−6 лет происходит столкновение реального мира и фантазий ребёнка. Появляется много новых впечатлений, знаний, которые без творческого воображения сложно переработать. Некоторые малыши, чтобы отгородиться от пугающей реальности, начинают активно выдумывать себе друзей, обстоятельства, сочинять невероятные истории.
В 7−8 лет дети считают ложью любые высказывание и поступок, не соответствующие действительности. Чаще всего ложь в этом возрасте связана с учёбой. Ведь, с одной стороны, учителя и одноклассники подтверждают мысль, что врать нехорошо. С другой — честность не всегда одобряется (человека считают ябедой) и нередко приводит к неприятным последствиям. У школьников возникает желание обмануть, если родители требуют хороших оценок, — слишком велика конкуренция среди детей.
Если детей наказывают за незначительные провинности, плохую успеваемость, то страх перед наказанием превышает страх перед обманом. В таком случае ложь становится способом избежать боли и страдания.
В 11−12 лет ребёнок уже не рассматривает ложь как абсолютное зло. Многие правила, которые прежде считались незыблемыми, подвергаются сомнению или опровергаются. В этом возрасте дети очень зависят от влияния сверстников. Для многих подростков ложь — способ отделиться от родителей, достичь независимости. Дети могут обманывать, чтобы защитить друга, добиться восхищения сверстников. Также в этот период они нередко провоцируют взрослых, специально вызывают на эмоции, которых им не хватает.
Главное, что надо помнить родителям: ложь — это естественная и нормальная часть взросления. Бить тревогу стоит только в том случае, если она становится нормой жизни. Обман — явный сигнал о том, что в реальности происходит нечто, с чем ребёнок не может справиться.
Не требуйте от своего ребёнка того, чего не делаете сами. И не просите то, что он не может выполнить. Подумайте, реально ли брать с него слово, чтобы он больше никогда не врал? Вы же сами не способны на такое, так не требуйте этого и от малыша. С ребёнком всегда можно договориться. Откровенный разговор — это единственная возможность наладить отношения, сделать их честными и открытыми. Помните: путь упрёков и обвинений — дорога в никуда.
С возрастом ложь становится всё более виртуозной, и уличить ребёнка в обмане бывает сложнее. К тому же у детей улучшается способность распознавать чужой обман.
Чтобы предотвратить обман, родителям придётся в первую очередь поработать над собой.
1. Будьте честными с детьми. Не ищите оправдания своим ошибкам и не прикрывайтесь «ложью во спасение». Обманули ребёнка? Признайтесь и попросите прощения.
2. Не задавайте провокационные вопросы, которые ставят человека в неудобное положение. Как правило, за этим стоит желание пристыдить или даже унизить ребёнка, а это ещё больше разрушает ваши отношения.
3. Не стыдите ребёнка (особенно при посторонних), даже если он вас обманул. Дети не услышат ваших нравоучений, но пропасть между вами станет глубже. Открытый разговор без обвинений даст гораздо больше. Говорите о своих чувствах без осуждения и оскорблений.
4. Устраните любые ситуации, когда ваши слова расходятся с делом, не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. А сказали — делайте.
5. Если уличили ребёнка во лжи, в первую очередь попробуйте оправдать его. Подумайте, для чего он это сделал, какие чувства испытывал.
6. Обязательно хвалите и поддерживайте ребёнка, если он в чём-то признался. Скажите, что хотя и не одобряете поступок, но гордитесь тем, что он сказал правду.
Вы растите хронического лжеца, если: