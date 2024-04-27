Лыжник установил мировой рекорд по дальности прыжка. Видео

Японский лыжник Рёю Кобаяси совершил рекордный прыжок на специально построенном в Исландии трамплине, пролетев почти 300 метров. Изначально спортсмен планировал прыгнуть ровно на 300 метров, но в первый день он преодолел 256 метров, а во второй — 291, побив мировой рекорд австрийца Штефана Крафта. Крафт в марте 2017 года прыгнул на 253,5 метра. К сожалению, результат Кобаяси не будет ратифицирован, поскольку он совершил прыжок не на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта.