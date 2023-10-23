Лыжи нарасхват. Эксперты раскрыли, какие курорты выбрать на Новый год

Россияне любят активно отдыхать в зимние каникулы, и одними из самых популярных курортов в холодное время года являются горнолыжные. Бронировать места на Новый год на них начинают еще осенью, так как туристических кластеров с развитой инфраструктурой в нашей стране не так уж много, объяснили aif.ru эксперты.

Большая пятерка

В России пять главных горнолыжных курортов — это Сочи, Шерегеш, Домбай, Эльбрус и Архыз. В новогодние праздники там, как правило, все забронировано. Чтобы туда попасть, надо бронировать отели уже сейчас. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова подтверждает, что горнолыжные курорты уже бронируются. «Люди, которые любят этот отдых, прекрасно понимают, что это тот вид туризма, с которым нельзя тянуть при бронировании», — добавляет эксперт.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что забронировать тур можно и сейчас. Но не факт, что на всех курортах выпадет снег. «Из-за прошлогоднего конфуза на Красной поляне сейчас везде мест много. На Домбае, в Приэльбрусье, Архызе, и Шерегеше места активно бронируются, но они еще есть», — рассказал глава РСТ.

Что делать тем, кто не хочет лететь на пять главных курортов? Ответ прост — покорять новые горы.

По словам Уманского, маленькие горнолыжные курорты есть почти в каждом регионе. Они имеют свою очень небольшую аудиторию, но привлекают и туристов из других областей.

«В Ленинградской области есть “Игора”, есть горнолыжные курорты в Вологодской области и Подмосковье. Конечно, это не уровень Кавказа или Швейцарии, но для кратковременного отдыха, с учетом инфраструктуры, они подходят для проведения каникул. В целом, популярность горнолыжного спорта и активного отдыха у нас достаточно высокая, а зарубежные направления в значительной степени закрыты для россиян», — поделился наблюдениями собеседник.

Наталия Осипова тоже рекомендует искать в своем регионе. Она призналась, что часто туристы сами находят хорошие места, о которых крупные туроператоры не знают.

Президент Всероссийского объединения туристов Илья Бобылев согласен, что почти в каждом субъекте, даже если нет гористой местности, есть оборудованные современные спуски. «В Калужской области гор или холмов нет, зато есть хороший горнолыжный спуск, который пользуется большой популярностью. Много таких мест и в Московской области», — приводит пример Бобылев.

Эксперт признает, что такие места для путешествий на несколько дней подходят не всегда, потому что порой они заточены на короткую программу — катание в течение трех-пяти часов.

«Если мы говорим о туристическом кластере, то подразумеваем места, подходящие для проживания в течение нескольких дней. Для этого должна быть подходящая инфраструктура, связанная с питанием, проживанием и досугом. У нас таких комплексов немного. А спуски есть в почти каждом субъекте РФ», — объяснил специалист.