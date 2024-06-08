Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру в случае принятия закона о дресс-коде

Певица заявила, что авторы инициативы не понимают, насколько бывает жарко и физически тяжело выступать на сцене. «Исполнять песни и материалы в живую жарко и физически тяжело настолько, что можно потерять сознание. Поэтому если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — заявила знаменитость.