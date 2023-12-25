Люди следующие. Неизлечимая болезнь превращает американских оленей в зомби

Смерть одного оленя из вида чернохвостых (распространенного в Северной Америке) в октябре привлекла особое внимание специалистов. Животное скончалось от «давно известной и страшной» болезни на задворках Йеллоустонского национального парка — это 1-й подтвержденный случай «болезни хронического истощения» (CWD) в самом известном заповеднике США. Вскоре она может перейти на людей. Об этом пишет The Guardian.

На протяжении многих лет CWD, вызываемая прионами — особым классом инфекционных патогенов, незаметно распространялась по Северной Америке. Тогда по этому поводу беспокойство испытывали в основном охотники, которые непосредственно сталкивались с зараженными оленями и отмечали странности в их поведении. Сегодня об опасности болезни все больше трубит научное сообщество.

Прионы вызывают дегенеративные изменения в головном мозге и нервной системе. После заражения животные необратимо теряют вес, передвигаются неуверенно, постоянно спотыкаясь. У них развиваются такие симптомы, как повышенное слюноотделение и вялость, взгляд становится «характерно пустым» — за что некоторые даже прозвали CWD болезнью, которая делает из оленей зомби.

CWD сегодня распространяется только среди семейства оленьих. Но, как показали исследования, риск передачи заболевания человеку растет. Ни вакцины, ни лечения не существует, летальный исход наступает в 100% случаев, отмечает The Guardian.

Неуязвимый убийца

CWD — это «ползучая катастрофа», утверждает доктор Майкл Остерхолм, эпидемиолог и директор Центра исследований инфекционных заболеваний в Миннесотском университете.

«Мы имеем дело с болезнью, которая остается смертельной, неизлечимой и очень заразной. Причина беспокойства в том, что у нас нет эффективного способа уничтожить ее — ни в зараженных животных, ни в окружающей среде, которую она загрязняет», — объяснил доктор Кори Андерсон, чья диссертация исследует пути передачи CWD.

После заражения окружающей среды, патоген чрезвычайно трудно уничтожить. Болезнь может годами сохраняться в грязи или на поверхностях, и вдобавок, как сообщают ученые, она еще и невосприимчива к дезинфицирующим средствам, формальдегиду, радиации и даже сжиганию при температуре в 600 градусов, указывает издание.

На грани новой эпидемии

В США и Канаде CWD привлекла особое внимание теперь не только потому, что болезнь убивает крупных животных, но и потому, что может преодолеть видовой барьер и стать головной болью уже для всего человечества.

Болезнь происходит из группы так называемых трансмиссивных губчатых энцефалопатий. Более известным ее представителем и родственником CWD является «коровье бешенство» (BSE). Так, в 1994−96 годах вспышка BSE в Великобритании привела к смерти около 200 человек. «Бешенство» попало в организм человека с мясом зараженных животных и развилось в новую форму, известную как Болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Она, конечно, тоже не поддается лечению и в 100% случаев летальна. Тогда только для того, чтобы остановить распространение опасного патогена, забили 4 миллиона голов крупного рогатого скота. А по всему миру массово запретили импорт английской говядины.

«Вспышка BSE в Великобритании стала примером того, как все может мгновенно выйти из-под контроля и стать просто безумным, когда происходит передача заболевания от, скажем, домашнего скота к человеку», — отмечает доктор Андерсон.

Международная некоммерческая организация по охране дикой природы Alliance for Public Wildlife в 2017 году подсчитала, что от 7 до 15 тысяч животных, инфицированных CWD, съедаются в США ничего не подозревающими людьми ежегодно. Прогнозируется также, что это число будет расти на 20% каждый год. В штате Висконсин, например, где санитарные проверки подстреленной дичи добровольны, уже много тысяч людей съели мясо зараженных оленей, считают Андерсон и Остерхольм.

«Мы все еще только в самом начале распространения страшной болезни, и мы не знаем, куда это приведет. Многое поставлено на карту: не только экосистема Йеллоустона, но и жизни американцев», — поделился доктор Томас Роффе, ветеринар и бывший начальник Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.