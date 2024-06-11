Люди с негативным взглядом на жизнь чаще откладывают важные дела, выяснили ученые

В исследовании приняли участие 296 японцев. После прохождения специальных тестов и опросников добровольцы были разделены на четыре группы в соответствии с выраженностью личностного оптимизма или пессимизма. После этого ученые попросили испытуемых рассказать, как часто они прокрастинируют — откладывают на потом важные дела.