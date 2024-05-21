Люди придумали слово для обозначения мусорного ИИ-контента

Но сейчас у них появилась новая проблема — так называемый slop (в переводе с английского языка «помои». — «Газета.Ru»). Этим термином, сообщает The Guardian, молодое поколение обозначает низкокачественный контент, который был сгенерирован нейросетью и опубликован в соцсетях.