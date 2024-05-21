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Люди придумали слово для обозначения мусорного ИИ-контента

Заполненная спамом электронная почта уже давно стала обычным делом для многих пользователей интернета.

Источник: Midjourney

Но сейчас у них появилась новая проблема — так называемый slop (в переводе с английского языка «помои». — «Газета.Ru»). Этим термином, сообщает The Guardian, молодое поколение обозначает низкокачественный контент, который был сгенерирован нейросетью и опубликован в соцсетях.

В отличие от чат-ботов, slop неинтерактивен и редко приносит пользу пользователям. Его основная цель — создавать видимость контента, сделанного людьми, приносить доход от рекламы и привлекать внимание поисковых систем.

Благодаря ИИ, создание slop практически не требует усилий и позволяет генерировать большие объемы текстов и изображений. Экономика интернета делает этот процесс выгодным: если несколько пользователей кликнут по рекламе или поделятся мемом, затраты окупаются.

Тем не менее, slop имеет негативное воздействие на пользователей, которые тратят время на фильтрацию мусора, чтобы найти нужную информацию.

В The Guardian назвали ожидаемым то, что для обозначения нового явления у людей появился уникальный термин.