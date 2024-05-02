Люди массово скупают семена несуществующих растений

Первые фотографии несуществующих цветов появились в одной из социальных сетей. Симпатичные на вид растения напоминают кошачьи мордочки с черными глазами и носом. Никто раньше не слышал о существовании таких прелестных растений, поэтому люди мгновенно влюбились в них. Публикация со снимками набрала 80 тысяч лайков и множество комментариев. Так, пользователи Сети писали, что хотят приобрести семена, и вскоре кто-то написал, что их можно приобрести за 15−30 долларов (от 1736 до 2753 тысяч рублей). Однако шансы вырастить подобных «кошек» приравниваются к нулю.