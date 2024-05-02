Люди массово скупают семена несуществующих растений

Мошенники нашли новый способ заработать на доверчивых людях. При помощи искусственного интеллекта (ИИ) они сгенерировали изображение цветов в форме кошачьих мордочек и продают семена этих растений. Об этом пишет Oddity Central.
Семена несуществующих растений с названием «Cats Eye Dazzle» в настоящее время продаются на различных законных площадках.
Первые фотографии несуществующих цветов появились в одной из социальных сетей. Симпатичные на вид растения напоминают кошачьи мордочки с черными глазами и носом. Никто раньше не слышал о существовании таких прелестных растений, поэтому люди мгновенно влюбились в них. Публикация со снимками набрала 80 тысяч лайков и множество комментариев. Так, пользователи Сети писали, что хотят приобрести семена, и вскоре кто-то написал, что их можно приобрести за 15−30 долларов (от 1736 до 2753 тысяч рублей). Однако шансы вырастить подобных «кошек» приравниваются к нулю.
Однако нашлись люди, которые не поверили в существования таких цветов. «Этот искусственный мусор распространился по всем социальным сетям, и тысячи людей поглощают его, думая, что он настоящий. Я не знаю, почему это меня злит, но это так», — написал один из пользователей социальной сети.
Пока что не ясно, сколько доверчивых людей купили семена «Cats Eye Dazzle», однако некоторые люди утверждают, что уже заказали их и получили по почте. И на упаковке действительно изображены цветы в виде кошачьих мордочек.
Мошенники научились профессионально пользоваться ИИ для заработка на доверчивых людях. Так, злоумышленники начали создавать при помощи нейросетей фото своих жертв.
Анна Морозова