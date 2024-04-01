Люди без ощущений стали объектом исследования: мозг не видит и не слышит

Можете ли вы представить, что видите что-то в своем воображении? Можете ли вы услышать внутренний голос, когда думаете или читаете? Одна из участников нового исследования Лорен Буйе не может сделать ничего из этого. У нее состояние, которое ученые описывают как «глубокую афантазию» в новой статье в журнале Frontiers in Psychology.
Оба автора опубликованного исследования страдают афантазией — они не способны испытывать воображаемые визуальные переживания. Афантазию часто описывают как «слепоту мозга». Но часто страдающие этим феноменом люди не могут иметь и других воображаемых переживаний. Таким образом, у страдающего афантазией может быть слепой и глухой ум или слепой и лишенный вкуса ум.
Исследователи решили поделиться, каково это иметь это психофизическое состояние на простых примерах. Большинство людей могут слышать внутренний голос, когда думают, а также голос будет «говорить» на языках, которые знает человек.
Сознание человека с афантазией устроено по-разному. Ни один из них не может вообразить визуальные ощущения, но Дерек Арнольд может вообразить звуковые ощущения, а Лорен Буйе может вообразить ощущения прикосновения. Для них мысли как разный набор «внутренних языков».
Некоторые страдающие афантазией сообщают, что не испытывают никаких воображаемых ощущений. На что может быть похож их мысленный опыт? Исследователи смогли объяснить: Лорен может испытывать воображаемые ощущения от прикосновения, но, чтобы они у нее появились, требуется усилия.
Большинство людей, как отмечалось ранее, могут мысленно прослушать свою речь, прежде чем говорить вслух, но часто они этого не делают. Люди могут вступать в разговор, не прислушиваясь к себе.
Что касается Лорен Буйе, то она пишет и говорит, не имея никакого предварительного представления о содержании написанного. Иногда она делает паузу, понимая, что еще не готова добавить что-то еще, и продолжает, когда чувствует, что готова.
Как насчет планирования? Исследователь воспринимает это как комбинацию воображаемых текстур, движений тела и узнаваемых состояний ума.
Когда план составлен, возникает ощущение завершенности. Запланированная речь — это последовательность воображаемых движений губ, жестов и поз. Ее художественные замыслы воспринимаются как текстуры. Она никогда не воспринимает воображаемый звук или визуальное описание своих предполагаемых действий.
В отличие от Буйе, мысли Дерека Арнольда полностью вербальны. До недавнего времени он не подозревал, что возможны другие способы мышления.
Некоторые страдающие афантазией сообщают о случайных непроизвольных воображаемых ощущениях, часто связанных с неприятным прошлым опытом. Они могут расстраиваться из-за попыток других людей объяснить переживания.
Недавно исследователи обсуждали эксперимент. Буйе предложила разыграть сценарий, в котором людям предлагалось представить, что они видят черную кошку с закрытыми глазами.
«Мы подумали, что, возможно, будет трудно увидеть воображаемую черную кошку на фоне черноты закрытых глаз. Единственный человек в комнате, который мог представить себе визуальные переживания, начал смеяться. По-видимому, большинству людей легко представить, что они видят черных кошек, даже когда их глаза закрыты», — объяснили ученые.
Исследователи полагают, что афантазия возникает, когда активность в передней части мозга не вызывает активности в областях, расположенных ближе к задней части мозга. Такая «обратная связь» необходима для того, чтобы люди могли воображать события.