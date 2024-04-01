Люди без ощущений стали объектом исследования: мозг не видит и не слышит

Оба автора опубликованного исследования страдают афантазией — они не способны испытывать воображаемые визуальные переживания. Афантазию часто описывают как «слепоту мозга». Но часто страдающие этим феноменом люди не могут иметь и других воображаемых переживаний. Таким образом, у страдающего афантазией может быть слепой и глухой ум или слепой и лишенный вкуса ум.