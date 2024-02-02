«Люблю петь. Люблю голым лежать в жаркий день»: музыкальные моменты Даниила Хармса

Построение собственного сочинения по типу музыкального можно заметить у литератора, например, в стихотворении «Вариации» (1936), которое начинается с основной темы и затем повторяет ее в разных вариантах. В музыке, где вариационная форма считается одной из старейших, изменения в повторении темы могут заключаться в тональности, ладе, тембре, соотношении голосов и так далее. Хармс же, естественно, имеет дело со словом. В первом стихе (главной теме) он использует только глаголы, описывающие действие персонажей: «Стоял задумчиво Петров, молчали гости, железный градусник висел». В первой вариации же до нас доносятся звуки: «часы стучали, трещал огонек» — появляется крещендо, то есть нарастание громкости. Далее предметы меняют действия: часы уже не стучат, а показывают восемь, градусник не висит, а сверкает. Либо глаголы переходят на другие места в строке: «Висел охотничий рожок / Рожок охотничий висел». Затем приходят минорная вариация и трагическая кульминация — Петров погибает. Все это сопровождается штрихами, будто бы обозначающими «технику игры», — как если бы стихотворение играли музыкальные инструменты: скачки, тряска, крики гостей.