Любителям «быстрой лапши» объяснили, почему ею нельзя наесться

Специалист отметила, что такая еда почти не содержит пищевых волокон, а также витаминов и минералов. Лапшу готовят из муки высшего сорта, а это, в свою очередь, рафинированные углеводы. Они-то и не способны насытить организм на долгое время. А вот входящие в состав лапши различные специи как раз и разжигают аппетит, притом что они могут и не причинять особого вреда здоровью.