16:08 (мск), источник: Life.ru

Любителям «быстрой лапши» объяснили, почему ею нельзя наесться

Лапша быстрого приготовления абсолютно не насыщает организм и не приносит ему никакой пользы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Наверх
Источник: Reuters

Специалист отметила, что такая еда почти не содержит пищевых волокон, а также витаминов и минералов. Лапшу готовят из муки высшего сорта, а это, в свою очередь, рафинированные углеводы. Они-то и не способны насытить организм на долгое время. А вот входящие в состав лапши различные специи как раз и разжигают аппетит, притом что они могут и не причинять особого вреда здоровью.

«Специи могут и не наносить вред здоровью, но они стимулируют аппетит, и лапша может не полностью утолить голод», — добавила медик в беседе с NEWS.ru.

А ранее россиянам объяснили, чем чревато увлечение азиатскими супами. Дело в том, что пищеварительная система европейца не привыкла к острым блюдам, щедро приправленным специями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Учёные встревожены новыми странностями звезды Бетельгейзе
Почему ипотека по высокой ставке становится хитом
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь