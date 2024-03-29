Любимый бутерброд. Врач объяснила, можно ли есть колбасу ежедневно

По данным эпидемиологических наблюдений, почти половина населения ежедневно или несколько раз в неделю ест колбасу и сосиски. Так ли это вредно и опасно? Об этом aif.ru спросил кандидата медицинских наук, врача-диетолога ФИЦ питания и биотехнологии Наталью Денисову.
Вот возможные последствия, если вы едите колбасу каждый день.
Лишний вес
По сравнению с мясом количество жира в колбасе возрастает в разы. Например, в 100 г вареной говядины 16−17 г жира. В молочной вареной колбасе — 22−24 г, в полукопчёной — 30−44 г, а в сырокопченой — до 67 г на 100 г продукта.
При этом для здорового питания рекомендуется не более 30% жира от всей суточной калорийности рациона. Другими словами, на жирные продукты должно приходиться примерно 600−700 ккал в день. Учитывая, что мы едим и другие продукты с высокой жирностью, кроме колбасы (сливочное и растительные масла, сыры, выпечку), то при употреблении колбасы возможно превышение рекомендуемой суточной нормы. Избыток жиров способствует набору лишних килограммов.
Так что, если съели бутерброд с колбасой, то стоит ограничить другие жирные продукты.
Повышенное давление и мешки под глазами
Самый большой минус всех колбасных изделий — избыточное количество соли. В 100 г колбасы в среднем 2,5 г соли, в сырокопчёной и сыровяленой может быть и больше. При этом рекомендуемая суточная норма соли — 5−6 г в сутки во всех продуктах и блюдах.
Когда организм постоянно получает натрия больше, чем нужно, в тканях скапливается жидкость, выше риск развития артериальной гипертонии, заболеваний почек. В результате усложняется работа сердца.
Кроме того, избыток соли в рационе влияет на внешний вид: под глазами появляются мешки, возникает вздутие живота.
Повышение риска онкологии
По данным Международного агентства онкологических исследований, 50 г переработанного мяса в день увеличивает вероятность рака кишечника на 18%. К переработанному мясу относится не только колбаса и сосиски, но и бекон, другие готовые мясные продукты. Кстати, в жареном мясе канцерогены тоже есть, так как они образуются, когда нагреваются аминокислоты.
Также на повышение риска развития рака могут повлиять нитриты в колбасе — ингредиенты, которые придают ей аппетитный розовый цвет. Однако сейчас есть колбаса и сосиски без нитритов, они серого цвета и имеют меньший срок хранения.
Ещё один возможный канцероген в колбасных изделиях — бензапирен, который может находиться в копченой колбасе.
Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Если вы любите колбасу, то не обязательно совсем от неё отказываться, все дело в количестве. Так что пару ломтиков не каждый день позволить себе можно.