Лягушки имитируют смерть, чтобы избежать приставания самцов

Сотрудники Музея естественной истории Берлина обнаружили, что некоторые травяные лягушки симулируют смерть, чтобы избежать нежелательного внимания самцов. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Раньше считалось, что самки пассивно выбирают себе партнера, но оказалось, что у них меньше власти над процессом. В случае, если разнополая пара в брачный период остается в замкнутом помещении, соитие практически неизбежно.

Лабораторные эксперименты показали, что у лягушек несколько способов избавиться от навязчивого самца. 83% самок пытались повернуть свое тело, 48% издавали недовольные звуки, а 33% застывали с вытянутыми лапами.

Ученые объясняют, что так называемая «тоническая неподвижность» — замирание с вытянутыми конечностями в позе — может быть реакцией на стресс. Она чаще возникает у более молодых самок с меньшим опытом размножения.

Зоологи также допускают, что это поведение может иметь и другие цели. Возможно, самка таким образом проверяет силу и выносливость самца — черты, которые могут повысить шансы на выживание у нового поколения.

Недавно ученые выяснили, что киты в Австралии перестали петь, чтобы бороться за любовь. Если в 1997 году поющих самцов в два раза чаще замечали за спариванием с самкой, то в 2015-м поющие «женихи» почти не встречаются.

Олеся Маевская