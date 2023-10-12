Лягушки имитируют смерть, чтобы избежать приставания самцов
Или проверить их выносливость.
Или проверить их выносливость.
Сотрудники Музея естественной истории Берлина обнаружили, что некоторые травяные лягушки симулируют смерть, чтобы избежать нежелательного внимания самцов. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
Раньше считалось, что самки пассивно выбирают себе партнера, но оказалось, что у них меньше власти над процессом. В случае, если разнополая пара в брачный период остается в замкнутом помещении, соитие практически неизбежно.
Лабораторные эксперименты показали, что у лягушек несколько способов избавиться от навязчивого самца. 83% самок пытались повернуть свое тело, 48% издавали недовольные звуки, а 33% застывали с вытянутыми лапами.
Ученые объясняют, что так называемая «тоническая неподвижность» — замирание с вытянутыми конечностями в позе — может быть реакцией на стресс. Она чаще возникает у более молодых самок с меньшим опытом размножения.
Зоологи также допускают, что это поведение может иметь и другие цели. Возможно, самка таким образом проверяет силу и выносливость самца — черты, которые могут повысить шансы на выживание у нового поколения.
Недавно ученые выяснили, что киты в Австралии перестали петь, чтобы бороться за любовь. Если в 1997 году поющих самцов в два раза чаще замечали за спариванием с самкой, то в 2015-м поющие «женихи» почти не встречаются.
Олеся Маевская