Луна сжимается: Неожиданное открытие учёных

Дело в том, что Луна немногим младше Земли, ей добрых четыре миллиарда лет точно есть, и за это время она должна была давным-давно полностью «окоченеть», вулканических процессов на ней быть не должно, и от литосферных плит тоже никаких признаков «жизни» не ожидают. Хотя, к примеру, несколько лет назад учёные обратили внимание на разбросанные в разных местах подозрительные лунные хребты и пришли к выводу, что это результат какой-то довольно-таки недавней тектонической активности.