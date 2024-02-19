Луков день. Что можно и что нельзя делать 20 февраля 2024 года

20 февраля 2024 года отмечается день Луки Елладского, основателя монастыря Осиос Лукас. Народное название этого дня — Могущница. Связано оно с травой-лапчаткой с крестообразными листочками, имеющей название на латыни, которое на русский переводится как «могущественный», «сильный», что указывает на его целебные свойства. В народе верили, что в ней заключена сила Животворящего Креста Господня. Считалось, что именно в этот день могущница приобретает необыкновенную силу и становится более действенной.
Кто такой святой Лука Елладский?
Лука жил в X веке в Греции. С детства он помогал всем окружающим, а также постоянно молился. Он отдавал нищим одежду и иные вещи, за что его наказывали родители. После смерти отца, в 14 лет, он стал монахом и поселился отшельником в келье у церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в Вардусии. Но через 7 лет, из-за вторжения войск болгарского царя Симеона I, он был вынужден уйти из монастыря.
Сперва он перебрался в Коринф, затем в Патры, после вернулся обратно в Яннимаки. У него было столько почитателей, ведь его молитва была настолько сильной, что во время обращения к Богу он поднимался в воздух. За соблюдение строгой аскезы и проявление большой благожелательности к людям Лука был наделен даром провидения и исцеления душевных и физических болезней.
Большое количество посетителей нарушали его уединение и отвлекали от основных задач, потому он решил стать отшельником и удалился на пустынный остров Ампелон, где мучимый голодом и жаждой сильно заболел. Во сне Господь, видя его страдания и при этом непоколебимое устремление к Богу, указал ему целебное растение от недуга. Затем он перебрался в горы Геликон. Вокруг 50-летнего монаха образовалась община последователей. Воздвигнутая ими церковь святой Варвары стала началом крупного православного монастыря Осиос Лукас уже после смерти преподобного. Здесь он был погребен в своей келье, над которой впоследствии возвели небольшую церковь. После смерти мощи святого Луки мироточили и помогали людям исцеляться от самых тяжелых болезней.
Что можно делать 20 февраля 2024 года?
— Отличный день для посещения могил и поминания усопших.
— В этот день принято печь пироги с луком.
— Пироги частично раздают нищим, также нищим надо дать мелкие деньги.
Что нельзя делать 20 февраля 2024 года?
— Нельзя ссориться, ругаться и таить в себе обиды.
— Нельзя справлять свадьбу.
— В этот день нельзя пить много чая.