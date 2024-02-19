Луков день. Что можно и что нельзя делать 20 февраля 2024 года

Большое количество посетителей нарушали его уединение и отвлекали от основных задач, потому он решил стать отшельником и удалился на пустынный остров Ампелон, где мучимый голодом и жаждой сильно заболел. Во сне Господь, видя его страдания и при этом непоколебимое устремление к Богу, указал ему целебное растение от недуга. Затем он перебрался в горы Геликон. Вокруг 50-летнего монаха образовалась община последователей. Воздвигнутая ими церковь святой Варвары стала началом крупного православного монастыря Осиос Лукас уже после смерти преподобного. Здесь он был погребен в своей келье, над которой впоследствии возвели небольшую церковь. После смерти мощи святого Луки мироточили и помогали людям исцеляться от самых тяжелых болезней.